Vreme: danes povečini sončno, ponekod lahko nastanejo nevihte z manjšo točo

Danes bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu in v hribovitem svetu zahodne Slovenije nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na manjših območjih lahko plohe in nevihte spremljajo nalivi s sodro ali manjšo točo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Danes lahko ponekod v Sloveniji nastanejo posamezne plohe in nevihte, predvsem v osrednji Sloveniji, na Štajerskem in v Prekmurju ter na Notranjskem in Kočevskem. Na manjša območja lahko prinesejo nalive s sodro in drobno točo, pomikale pa se bodo v smeri od severozahoda proti jugovzhodu.

Foto: Ana Kovač

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nekoliko hladneje.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme.

Foto: ARSO Meteo