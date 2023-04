Nam bo vreme med prvomajskimi počitnicami naklonjeno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvi dan prvomajskih počitnic bo vreme zjutraj in dopoldne precej jasno, popoldne bodo ponekod nastajale posamezne plohe. Čez dan se bo ogrelo tudi do 18 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo sprva delno jasno, nato spremenljivo oblačno s plohami. Jutri bo delno sončno, popoldne ni izključena kakšna ploha. pic.twitter.com/5Y4nQBCB2B — ARSO vreme (@meteoSI) April 26, 2023

V noči iz srede na četrtek bo večinoma oblačno, ponekod bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7 stopinj Celzija. V četrtek bo jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, na Goriškem do 20 stopinj Celzija.

Konec tedna se bo nadaljevalo podobno vreme. V petek bo delno oblačno in predvidoma suho, v soboto pa bo deloma sončno. Popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.