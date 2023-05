Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začetek letošnje čebelarske sezone je zelo slab in če se bodo takšne razmere nadaljevale, se pričakuje še eno katastrofalno pašno sezono, opozarjajo v Čebelarski zvezi Slovenije. Čebelarje pozivajo, naj preverijo zaloge hrane v panjih, saj je treba ob takem vremenu čebele nujno krmiti, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Maj je za čebelarje eden najbolj medovitih mesecev, ko bi morale čebele intenzivno izkoriščati različne medovite vire po državi. "Slika v naravi pa je popolnoma drugačna. Poleg škode, ki jo je naredila aprilska pozeba, nam je dolgotrajno hladno, deževno in vetrovno vreme onemogočilo cvetlično pašo," so zapisali v zvezi.

Aprila bi morale čebele po njihovih navedbah med drugim izkoriščati sadno drevje, divjo češnjo, regrat, oljno ogrščico in javor. Trenutno pa je težava predvsem z robinijo, saj vreme onemogoča izkoriščanje tudi tistih redkih še preživelih robinijinih cvetov.

Čebelarji vse upe polagajo na izboljšanje vremena

"Ob takem stanju pričakujemo katastrofalno pašno sezono, kot smo jo imeli leta 2021. Zato čebelarji močno upamo, da se vreme v prihodnjih dneh izboljša in da se temperature dvignejo letnemu času primerno," so navedli.

Čebelarje so ob tem pozvali, naj preverijo zaloge hrane v panjih, saj donosov iz narave ni. "Takšno stanje beležimo skoraj po vsej državi in čebelje družine je treba krmiti, saj bodo v nasprotnem primeru poginile zaradi lakote," so dodali.