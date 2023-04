Na pašo poletele policijske čebelice

"Čebele ne obiskujejo le vaških travnikov, dobrodošle so tudi v mestih, kjer že domujejo na strehah, terasah, balkonih in vrtovih javnih ter zasebnih zgradb, v tujini pa tudi na strehah policijskih organizacij, zato smo štiri čebelje družine povabili na svojo streho," so danes sporočili z omenjene policijske uprave.

Čebelnjak so postavili na strehi stavbe ob mestnem parku. "Čebelarstvo ima sicer na našem območju še posebej dolgo tradicijo, obenem pa imamo tudi na svoji policijski upravi med zaposlenimi kar nekaj izurjenih čebelarjev. S projektom krepimo sodelovanje s svojimi zaposlenimi, pa tudi stanovskimi organizacijami in upokojenimi sodelavci, saj so mnogi dejavno pristopili k izvedbi projekta ter tako prispevali k njegovi uresničitvi," so dodali.

Med sodelujočimi v projektu so člani Čebelarskega društva Alojz Greif Hoče, ki so pomagali pri izdelavi čebelnjaka ter prispevali material in strokovno znanje.

Panjske končnice na šaljiv način prikazujejo policijsko delo

"Za mariborske policiste je ta medena zgodba veliko več kot le izpolnitev naloge družbene odgovornosti. Čebele nas učijo sodelovanja in medsebojne pomoči. Vrednot, ki sta povezali zaposlene na policijski upravi, naše upokojene sodelavce, družinske člane in člane stanovskih organizacij. Vsi so oziroma smo k projektu pristopili z veliko zagnanostjo in veseljem," je povedal direktor Policijske uprave Maribor Donald Rus, sicer tudi sam čebelar.

Skrbniku policijskega čebelnjaka, policistu Branku Uranjeku, je danes predal še zadnjo panjsko končnico, ki sta jo skupaj namestila na čebelnjak. Sledilo je uradno odprtje vseh štirih panjev, ki sta se ga udeležila tudi policijski ataše na Dunaju Vladimir Pocek in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Policijski čebelnjak krasijo panjske končnice, ki na šaljiv način prikazujejo policijsko delo. Poslikala jih je upokojena sodelavka Policijske uprave Maribor Cvetka Vidmar.