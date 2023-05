Dvojna nesreča: avtobus zletel s ceste in padel na panje, zaradi pikov umrlo šest potnikov

V Nikaragvi je avtobus s 60 potniki zletel s ceste in zapeljal v grapo, kjer so bili panji afriških čebel. Zaradi pikov je umrlo šest ljudi, med umrlimi sta tudi mati in osemletna hči.

#Nicaragua #Sucesos || Eneyda Torres y su hija de 10 años, fallecieron al sufrir múltiples piquetes de abejas, luego que el bus donde viajaban cayera a un precipicio y alborotara un enjambre que atacó a los pasajeros.



La tragedia sucedió en San Sebastián de Yalí, Jinotega. pic.twitter.com/dNaHlKq1yA — Diario Nacional (@DiarioNacional9) May 8, 2023

Čebele so pičile 45 potnikov avtobusa, medtem ko so ti bežali iz vozila, od tega jih je šest umrlo, med njimi tudi mati in njena osemletna hči. Čeprav je avtobus pristal v 50 metrov globokem breznu, so zdravniki smrt pripisali pikom žuželk.

Afriška čebela, znana tudi kot čebela ubijalka, je hibrid zahodne čebele. Zanje je značilno, da so zaščitniške, se hitreje odzovejo na motnje in dlje časa preganjajo ljudi kot druge vrste čebel. V primerjavi z evropskimi medonosnimi čebelami žrtvam zadajo desetkrat več pikov.

Dvaindvajsetletni voznik izgubil nadzor nad vozilom

Zaradi prometne nesreče je bilo poškodovanih 14 potnikov, med njimi nosečnica in štiriletni deček, ta je v kritičnem stanju. Na kraju nesreče so gasilcem na pomoč priskočili lokalni prebivalci, poroča La Nueva Radio YA.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek v občini San Sebastian de Yali v Nikaragvi. Preiskava vzroka nesreče še ni končana, vendar prva poročila kažejo, da je 22-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom zaradi mehanskih okvar.