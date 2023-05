Vlada je odločila: Italiji bodo namenili ...

Slovenija bo sosednji Italiji zagotovila pomoč na področju civilne zaščite ob poplavah, ki so prizadele osrednji del države. Ocenjena vrednost reševalne pomoči znaša sto tisoč evrov, materialna pomoč v enaki vrednosti pa bo zagotovljena, če bo Italija zanjo zaprosila, so sporočili z vlade. Močne padavine so po podatkih italijanske civilne zaščite v provincah Bologna, Forli - Cesena in Ravena zahtevale 13 smrtnih žrtev, svoje domove je moralo zapustiti več kot deset tisoč ljudi.

Vlada se je na dopisni seji odločila, da se Italiji v skladu z njenim zaprosilom takoj zagotovi reševalna pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaradi poplav, ki so prizadele več pokrajin v osrednjem delu države.

Slovenija bo pomagala v obliki začasne enote civilne zaščite za hitro prečrpavanje vode z visoko zmogljivima črpalkama in zagotovila materialno pomoč. Ocenjena vrednost reševalne pomoči znaša sto tisoč evrov, materialna pomoč pa bo v vrednosti sto tisoč evrov, če bo Italija zanjo zaprosila, so sporočili z vlade.

Poplave so prizadele več italijanskih pokrajin, močne padavine pa so po podatkih italijanske civilne zaščite v provincah Bologna, Forli - Cesena in Ravena zahtevale 13 smrtnih žrtev, evakuirali so več kot deset tisoč ljudi, zaprtih je več kot 200 cest. Na prizadetem območju so prekinjene oskrba z električno energijo in telekomunikacije.

Italijani še ne bodo mirno spali

Vremenska in hidrološka napoved sta slabi, saj so napovedane močne nevihte v pokrajini Emilija - Romanja, zlasti na vzhodu regije.

Premierka Giorgia Meloni je predčasno zapustila vrh skupine G7 na Japonskem in v nedeljo obiskala prizadeta območja. Po ogledu razmer je v Raveni dejala, da gre za tragedijo, ki pa bi lahko bila tudi priložnost, da "vstanemo močnejši".

"Vlada je tu, prav tako kot druge institucije. Delati moramo dan za dnem," je dejala Melonijeva. Nastalo škodo je po njenih besedah trenutno še težko oceniti, zagotovo pa bo treba zagotoviti veliko sredstev, je še dejala po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa. Italija je zaprosila za pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.