Na dan obletnice rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna danes kulturne ustanove po vsej državi tradicionalno brezplačno odpirajo svoja vrata. Zvrstili se bodo številni dogodki, od vodenih ogledov do filmskih projekcij in pogovorov. Upravni odbor Prešernovega sklada bo razkril imena Prešernovih nagrajencev.

Kulturne ustanove po Sloveniji bodo na Prešernov rojstni dan svoja vrata odprle 25. leto zapored. V muzejih, galerijah, gledališčih in drugih ustanovah se bodo zvrstile brezplačne razstave, vodenja, delavnice, predstave in druge prireditve.

Približno 190 dogodkov bo zaznamovalo letošnji 3. december, seznam vseh je dostopen na povezavi sta.si/qtdN70. Seznam omogoča tudi iskanje po nazivu, regiji in zvrsti.

Vrečko: Naj bo vsak dan-dan za kulturo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v poslanici poudarila, da je letos je začel veljati tudi nov Nacionalni program za kulturo, ki kulturo opredeljuje kot javno dobro. "To pomeni decentralizacijo, boljše pogoje dela za delavke in delavce v kulturnem sektorju ter široko dostopnost kulturnih vsebin za vse prebivalke in prebivalce v Sloveniji," je sporočila Vrečko in sklenila:

"Naj bo Ta veseli dan kulture poln kulturnih in umetnostnih doživetij za vsakogar. Naj bo vsak dan − dan za kulturo."

Razkrili bodo imena Prešernovih nagrajencev za leto 2025

Upravni odbor Prešernovega sklada pa bo razkril imena Prešernovih nagrajencev za leto 2025. Za leto 2024 sta Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejela pesnica Erika Vouk ter baletni plesalec in koreograf Henrik Neubauer.

Dnevi odprtih vrat slovenske kulture, imenovani Ta veseli dan kulture, na pobudo ministrstva za kulturo potekajo že vse od leta 2000, ko je bila 200-letnica rojstva pesnika Franceta Prešerna (1800–1849). Namen je dodatno spodbuditi ljudi k obisku kulturnih ustanov. V Sloveniji osrednji kulturni praznik, Prešernov dan, praznujemo 8. februarja, na obletnico Prešernove smrti.