Tonin svari pred razpadom šolskega sistema

V Sloveniji se zadnjih nekaj let pogovarjamo predvsem o tem, kako nam razpada javni zdravstveni sistem. Tiho in s še večjo hitrostjo pa nam razpada šolski sistem, je na dogodku v Celju uvodoma poudaril predsednik NSi Matej Tonin.

Slovensko šolstvo bi ocenil s "komaj dve"

"Če bi slovenski šolski sistem morali oceniti z opisno oceno, bi zapisali: tog in okorel, birokratsko obremenjen ter preveč osredotočen na pomnjenje podatkov. Številčna ocena pa bi bila verjetno komaj dve," je navedel.

Med ključnimi težavami je izpostavil tekmovanje med učenci v pomnenju podatkov in dejstvo, da šola ni več varen prostor. "Prizore mladoletnega nasilja in popolne nemoči institucij gledamo vsak dan. Šolski sistem je postal žrtev permisivne vzgoje in levičarskega aktivizma – avtoriteta se razgrajuje, kazni so nezaželene, bistvo je pogovor," je izpostavil.

Foto: STA

V luči slogana, da je v znanju moč, v NSi predlagajo vrnitev zdravega razuma v šolstvo. Med drugim se zavzemajo za projektno učenje "namesto piflanja", kritično razmišljanje in sposobnost samostojnega učenja. "Naš cilj mora biti vzgoja odgovornih, samozavestnih in kritično razmišljujočih mladih – šola mora mlade pripraviti na življenje," je poudaril Tonin.

Nov poziv k zaostritvi kazenske odgovornosti mladoletnikov

V nagovoru se je dotaknil tudi problematike varnosti v šolah in preprečevanja medvrstniškega nasilja. "Če je nekdo dovolj star, da pretepe sošolca in to objavi na Tik Toku, je dovolj star, da za to prevzame odgovornost," je ocenil.

Spomnil je, da so v NSi že predlagali zaostritev kazenske odgovornosti mladoletnih storilcev za nekatera kazniva dejanja, kot so napad na uradno osebo, povzročitev telesnih poškodb, kraje ... ter možnost odstranitve nasilnega učenca iz šole in namestitev v vzgojni zavod.

"Stroka je jasna: s pogovori in delavnicami ne bo šlo, potrebne so resne sankcije za odklonska vedenja. Dovolj je govorjenja samo o otrokovih pravicah, pogovarjati se moramo tudi o otrokovih dolžnostih in o dolžnostih staršev," je med drugim izpostavil Tonin.

