Starši so se razveselil sprejete novele zakona o vrtcih, ki so jo poslanke in poslanci izglasovali januarja letos. Ta od 1. septembra določa brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je v vrtec vpisan sočasno s sorojencem. Prav tako je vrtec brezplačen za družine z več otroki. A kaj to pomeni v praksi? Preverili smo, kdo je pravzaprav upravičen do brezplačnega vrtca in kako si lahko zagotovite to ugodnost.

Država od 1. septembra spet pokrije ves strošek za drugega otroka, a le, če bo ta v vrtec vpisan sočasno z bratom ali sestro.

Poslanci so novelo zakona o vrtcih s 75 glasovi za sprejeli januarja letos in z njo vrnili ugodnost za starše, ki je v Sloveniji že veljala, a jo je leta 2012 vlada zaradi varčevalnih ukrepov ukinila.

Kako do brezplačnega vrtca za drugega otroka?

Zaradi zakonodajne spremembe staršem, ki jim je že bila izdana odločba o subvenciji vrtca, ni treba vlagati nove vloge za subvencijo vrtca, saj bodo o spremembi obveščeni tako starši kot ustanove – vrtci, pojasni direktorica Centra za socialno delo Ljubljana Anja Osojnik.

Ob tem pa Osojnikova opozarja, da morajo tisti starši, ki nimajo odločbe o subvenciji vrtca, in tisti, ki prvič vpisujejo otroka v vrtec, na pristojni center za socialno delo vlogo za uveljavljanje subvencije vrtca še vedno oddati.

Vlogo za subvencijo vrtca starši vložijo šele, ko je otrok sprejet v vzgojno-izobraževalni zavod. Subvencija vrtca pripada otrokom, ki so vključeni v državne in koncesionirane vrtce. Odločba velja 12 mesecev in ne le do konca koledarskega leta.

"Do brezplačnega vrtca je upravičen tisti starš dveh otrok, ki ima oba otroka vključena v vrtec. Pri tem so starši oproščeni plačila za mlajšega otroka. V primeru, da imajo starši dveh otrok prvega otroka v šoli, drugega pa v vrtcu, za zadnjega niso oproščeni plačila. Staršem treh ali več otrok pa ugodnost pripada v vsakem primeru, se pravi, če sta prvi in drugi otrok vključena v osnovno šolo in je tretji otrok vključen v vrtec, so starši za zadnjega (in vsakega nadaljnjega) oproščeni plačila vrtca," je dodala direktorica CSD Ljubljana.

Starši ne bodo deležni enakih ugodnosti

Potem ko bo starejši otrok zakorakal v šolo, bodo stroški tako spet padli na ramena staršev. To pomeni, da večja kot je starostna razlika med prvorojencem in drugorojencem, krajši čas bodo starši razbremenjeni plačila vrtca za drugega otroka. Tako vsi starši, ki imajo dva otroka, ne bodo deležni enakih ugodnosti.

Na novo se pravica do brezplačnega vrtca širi na družine s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak naslednji otrok upravičen do brezplačnega vrtca, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

Na ministrstvu za izobraževanje so ob predstavitvi novele zapisali, da se bo s tem izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar je mogoče pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.

Po podatkih statističnega urada (SURS) je vrtec v šolskem letu 2020/21 obiskovalo 86.193 otrok, kar pomeni 82,5 odstotka vseh otrok, starih od enega do petih let. Podatki sicer kažejo, da je v lanskem letu vrtec obiskovalo 1.500 otrok manj kot leto pred tem. A trend zadnjih desetih let kaže, da število otrok, vključenih v predšolsko izobraževanje, raste. V zadnjem desetletju se je število otrok v vrtcih povečalo za 13,5 odstotka, s 75.972 (2010/11) na 86.193 (2020/21).

Ker se število vrtčevskih otrok vseskozi spreminja, bodo podatki za leto 2021/22 znani ob koncu letošnjega šolskega leta.

Vlada je v letošnjem proračunu za dodatno financiranje vrtcev po novem zakonu namenila 2,2 milijona evrov. Finančne posledice uvedbe brezplačnega vrtca so na ministrstvu za izobraževanje v predlogu novele ocenili na 1,45 milijona evrov v prvem letu, v vsakem od naslednjih pa na 5,83 milijona. Ta znesek se zaradi stroškov dela lahko še poveča in približa šestim milijonom, je ministrstvo še pojasnilo v predlogu novele.