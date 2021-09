Minister in ravnateljica: Starši naj bodo otrokom v prometu dober zgled

Na prvi šolski dan je nekaj otrok v šolo simbolično pospremil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Skupaj z ravnateljico domžalske OŠ Venclja Perka Petro Korošec je spomnil, da se v šole in tudi v promet vračajo otroci. Ti so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato naj bodo odrasli nanje posebej pozorni in naj bodo dober zgled.

