Dobra novica za starše: za te družine brezplačen vrtec

Poslanci so novelo zakona o vrtcih sprejeli januarja letos in z njo vrnili ugodnost za starše, ki je v Sloveniji že veljala, a jo je leta 2012 vlada zaradi varčevalnih ukrepov ukinila. Foto: Getty Images

Od 1. septembra bo za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, vrtec brezplačen. Prav tako bo vrtec brezplačen za družine z več otroki. To prinaša novela zakona o vrtcih, ki so jo poslanci s 75 glasovi za in nobenim proti sprejeli januarja.

Po novem tako velja, da je vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, brezplačen.

Na novo se pravica do brezplačnega vrtca širi na družine s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne, je v predstavitvi novele pojasnila ministrica za izobraževanje Simona Kustec.