Vlada predlaga uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka

Vlada je pripravila predlog novele zakona o vrtcih. Ta med drugim prinaša ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, ter uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne, so sporočili po seji.

Kot so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, se bo tako izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar je mogoče pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce, poroča STA.

Predlagana novela obenem prinaša nekaj bistvenih novosti, te odpravljajo pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi.

Vlada z novelo prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Novela ob tem določa stroge sankcije za kršitev te prepovedi, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo za kršitev prepovedi v razponu od pet tisoč do 10 tisoč evrov.

Pristojnim inšpektorjem bo novela omogočila učinkovitejše delovanje, saj določa povečano število prekrškov za kršitev posameznih določb zakona o vrtcih. Obenem dograjuje tudi institut varuha predšolskih otrok na domu, so zapisali.

Obenem razmejuje med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene predšolskim otrokom, a njihov osnovni namen ni njihovo varstvo. To so animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav in podobno.

Novela določa tudi, da v razvid in register pri ministrstvu ne vpisujejo oseb, ki občasno varujejo otroke na svojem domu, torej to dejavnost opravljajo kot osebno dopolnilno delo, in pravnih oseb, ki kot pridobitno dejavnost opravljajo občasno varstvo otrok na njihovem domu, so še zapisali na ministrstvu.