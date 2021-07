Požar v novogoriškem vrtcu, materialna škoda je ogromna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do požara je prišlo med izvajanjem gradbenih del oz. med prenovo tal v eni od igralnic vrtca.

Do požara je prišlo med izvajanjem gradbenih del oz. med prenovo tal v eni od igralnic vrtca. Foto: Kristina Gradišar

V torek dopoldan je zagorelo med sanacijskimi deli v otroškem vrtcu Čriček v Kromberku. Na srečo je bil objekt zaprt zaradi počitnic, v njem so bili le trije delavci, ki so opravljali sanacijska dela. Kljub takojšnjemu gašenju je med požarom v dveh igralnicah, hodniku in inventarju nastala velika materialna škoda.