Začetek šole: pustite jim svobodo, otroci imajo dovolj svojih skrbi

Otrokom pomagajmo na poti do samostojnosti in jih ne obremenjujmo s svojimi težavami, svetuje učiteljica ene od ljubljanskih osnovnih šol. Foto: STA

Vstop skozi šolska vrata, prvič ali po počitnicah, je za nekatere otroke lahko vesel dogodek, za druge stresen. Učiteljica Adrijana Leskovšek svetuje, da naj starši otrok, ki imajo z vstopom v šolo težave, nanje prenašajo zgolj pozitivne misli o šoli in jih nikakor ne obremenjujejo že v začetku šolskega leta ali celo med počitnicami.

Prisluhnite svojemu otroku

Bolj kot o pričakovanjih, izzivih in ciljih v novem šolskem letu se je "predvsem treba pogovoriti o željah otrok, ker se tam skriva motivacija za delo," je še poudarila Leskovškova. Želja otrok naj se upošteva tudi za obšolske dejavnosti, a morajo starši na koncu racionalno oceniti, ali je otrok preobremenjen ali ne.

"To je zelo odvisno od posameznega otroka. Nekateri z lahkoto obvladujejo veliko dejavnosti, za nekatere je že ena dejavnost dovolj," je dodala.

Starši naj nikakor ne prenašajo svojih skrbi na otroke. Čeprav so mladi, jih imajo že sami dovolj – pomagajmo jim na poti v samostojno življenje, je poudarila Adrijana Leskovšek.

Otroci naj se organizirajo

Z otroki je dobro doreči tudi, kdaj in kako bodo pisali domače naloge in kaj morda ob tem dodatno potrebujejo. Organizira naj se tudi čas za učenje, sprostitev in igro. Ena od idej je priprava urnika ali slikovne risbe, ki jo imajo na vidnem mestu v svoji sobi.

Pomembna zadostna količina spanca

Otroci med sedmim in dvanajstim letom starosti naj bi potrebovali do 11 ur spanja, a v povprečju spijo le okoli 9 ur. Za razvoj in zdravje otroci potrebujejo dober in kakovosten spanec, tu pa naj bodo dosledni tudi starši, da otroci odhajajo v posteljo ob dogovorjeni uri.

Letošnje počitnice so bile počitnice v pravem pomenu, saj sta za nami dve izjemno težki šolski leti, je še poudarila Leskovškova. "Tudi otroci potrebujejo počitek in dejavnosti, ki niso povezane s šolo. Seveda bi zagotovo nekaj otrok podaljšalo počitnice, vendar pa po drugi strani tudi pogrešajo svoje sovrstnike in se radi vračajo v šolske klopi." Foto: osebni arhiv

Dobro počutje učencev je ključ do uspeha vsake šole, še meni Leskovškova. A vsaka šola živi na svoj način. Z velikim naborom pestrih dejavnosti lahko šolski vsakdanjik popestrimo, pomemben pa je tudi odnos z učenci. "Do vsakega otroka pristopajmo z veliko mero razumevanja, osebnega pristopa in smo njim in staršem vedno na voljo," je še dejala.

Pouk na daljavo vpliva na učni proces

Pandemija covid-19 je precej negativno vplivala na sam učni proces, je še poudarila Leskovškova. "Odnos na daljavo prek zaslona ne more biti enak odnosu v živo. Mislim pa, da je pouk na daljavo še vedno boljša možnost, kot da pouka sploh ne bi bilo," je še dodala in izpostavila, da so se na njihovi šoli na novo realnost dobro pripravili.

"Zahvala gre izključno kolegom in vodstvu šole, kar pa ne pomeni, da se nismo dnevno spoprijemali z novimi izzivi. Učitelji in učenci smo pridobili številne nove veščine, ki jih bodo predvsem učenci potrebovali v nadaljnjem življenju. Žal pa je v ozadju ostajal osebni pristop in interakcija med učiteljem in učencem, česar pa nobena tehnologija ne more nadomestiti," je sklenila.