Ko mladi potrebujejo pomoč pri učenju, je tu Blearny.com

Blearny.com učencem, dijakom in njihovim staršem pomaga, da se spoprimejo z izzivi učenja. Pomaga jim hitro priti do učiteljev in inštruktorjev, ki jim ponudijo kakovostne razlage in spremljajo njihov napredek.

Včasih staršem za pomoč zmanjka časa

Dnevi imajo med šolskim letom prepogosto premalo ur. Dni učencev zapolnjuje šola, nekaj ur vzame tudi kakšna obšolska dejavnost. Starše zaposlujejo službene obveznosti, netipični delovni čas in drugi opravki, ki jih je treba odkljukati s seznama. Ko otrok potrebuje pomoč pri učenju, se je treba zelo potruditi, da se urniki staršev in otrok uskladijo.

Gotovo je lažje, če lahko otroci pomoč poiščejo pri tistih, ki svoj čas namenijo inštrukcijam. Na Blearny.com lahko učenci sami ali skupaj s starši hitro poiščejo učitelja ali inštruktorja, ki je strokovno podkovan za razlago snovi pri predmetih, ki jim mora učenec nameniti še nekaj časa. Z njim se prek Blearny.com dogovorijo za termin inštrukcij in učenje se začne.

V višjih razredih starši težje pomagajo

Ko nam otroci pripovedujejo o svoji učni snovi, nas včasih kar malo preseneti, kaj vse smo v šolskih klopeh znali, v letih in desetletjih pa nam je precej šolskega znanja pobegnilo. Če nismo v stiku z definicijami, enačbami, slovničnimi pravili, molekulami in tako dalje, hitro kaj pomešamo in pozabimo podrobnosti, ki pa so pri preverjanju znanja učencev pomembne. Številni starši otrokom pri učenju težko pomagajo že, ko zakorakajo v višje razrede osnovne šole, kaj šele, ko prestopijo prag srednje šole.

Takrat učenci in dijaki potrebujejo zanesljive razlage. Učitelja oziroma inštruktorja, ki jim jih lahko ponudi, hitro in preprosto najdejo na Blearny.com. Učitelji in inštruktorji, ki sodelujejo z Blearny.com, ponujajo učne ure pri vseh predmetih, ki jih imajo na urnikih osnovnošolci in srednješolci, prav tako je na platformi mogoče najti razlage visokošolskih snovi. Poleg tega Blearny.com s pomočjo učiteljev in inštruktorjev ponuja učenje tujih jezikov, digitalnega marketinga, podjetništva za mladino in programiranja, tehnik učenja, motivacije, retorike, komunikacije in kreativnosti, športa in glasbene produkcije. Dobri učitelji in inštruktorji so le nekaj klikov stran.

Na Blearny.com učitelji spremljajo učence

Vsak starš si kdaj zastavlja vprašanja, ali njegov otrok v šoli dobro opravlja vse obveznosti, ali zmore več in kako naj izpolni svoj potencial. Odgovore na to jim lahko ponudijo tudi učitelji na Blearny.com, ki staršem pomagajo spremljati znanje njihovih otrok pri več predmetih hkrati ter jim pomagajo z nasveti, kje naj se otroci še malo bolj potrudijo in kako naj se lotijo učenja, da dosežejo rezultate, ki jih želijo.

Za čim lepše ocene in čim boljši uspeh

Učenci višjih razredov in dijaki si že sestavljajo načrte za svojo prihodnost in zastavljajo pot za dosego svojih ciljev. Marsikdaj pomembno vlogo pri tem odigrajo ocene. Zanje je včasih potrebno malo več časa in truda. Pot do uspeha pa je veliko lažja s kančkom spodbude in kdaj tudi z malo pomoči. To znajo najbolje ponuditi učitelji in inštruktorji.

Na Blearny.com jih učenci najdejo hitro in na enem mestu za vse predmete, pri katerih potrebujejo dodatno razlago. Učenje se lahko začne takoj, ko se z učiteljem ali inštruktorjem dogovorijo za učno uro prek Blearnyjeve spletne učilnice, kjer lahko učitelji spremljajo napredek ter z učencem poleg njegovih vprašanj in strokovne razlage izmenjajo še datoteke, ki jih potrebujejo za učenje. Lahko pa se tudi dogovorijo za učenje v živo na dogovorjeni lokaciji. Blearny.com s številnimi učitelji, ki so se mu že pridružili, učencem pomaga, da bo novo šolsko leto mirno in uspešno. Ker pa več glav več ve, smo vedno veseli tudi novih inštruktorjev.