Kustečeva: Za odprte šole moramo narediti to

Vsi skupaj moramo poskrbeti, da bodo otroci in mladostniki imeli varno učno okolje, v katerem bodo lahko pridobivali znanja in razvijali svoje potenciale, je v poslanici med drugim poudarila šolska ministrica Simona Kustec. Foto: Ana Kovač

"Šolsko leto začenjamo v sredo, 1. septembra - v šoli, po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev covid-19," je v poslanici učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu ob začetku šolskega leta sporočila ministrica za šolstvo, izobraževanje in šport Simona Kustec.

"Prisrčno dobrodošlico izrekam 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko novinkam in novincem programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja" je v poslanici še sporočila šolska ministrica Simona Kustec, v upanju, da so vsi deležniki preživeli lepe počitnice in si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto.

Dobrodošlico Kustečeva izreka tudi vsem drugim generacijam šolajočih, ki bodo v novem šolskem letu stopili na stopničko enega razreda znanja višje.

"Želim vam, da se boste v šoli naučili veliko novega ter da se boste v njej dobro počutili. Želim vam, da boste spoštovali svoje učiteljice in učitelje, ki prenašajo svoje znanje na vas. Da boste spoštovali vse preostale zaposlene v šolah, ki hodijo v službo prav za vas. Spoštujte svoje starše, stare starše in preostale vaše 'navijače', ki vas podpiramo pri pridobivanju novega znanja" je poudarila.

"Ne pozabimo na vrline in pravila varnosti"

Ministrica je v poslanici poudarila še vrline in pravila varnosti. Najprej v cestnem prometu, da bi otroci v šolo prišli previdno, pozorno, ob spremljanju prometa in cestnoprometnih pravil. Izrednega pomena je po njenem mnenju tudi varnost lastnega zdravja in zdravja drugih. "V šolo pridite le, če ste zdravi. Z odgovornostjo in skrbjo spoštujte predpisana zdravstveno-higienska navodila," je navedla.

Varnost pa pomeni tudi vrednoto predvidljivega, umirjenega, spoštljivega odnosa do lastnega znanja in s tem do sebe in drugih. "Samo vsi skupaj, s potrpežljivim, strpnim ravnanjem in medsebojnim razumevanjem ter pomočjo bomo zagotovili pridobivanje znanja na najboljši možni način in v prostorih šol," je še sporočila Kustečeva.

Znanje in spoštovanje sta ključni za osebno rast

"Tako vrline znanja kot vrline spoštovanja do soljudi, v šoli v prvi vrsti in najprej do vaših učiteljic in učiteljev, so tiste, ki jih boste potrebovali za lastno življenje, za poklic, za korak naprej v svet odgovornih in zrelih ljudi," je vsem v poslanici še sporočila ministrica ter dodala, da vsem želi zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto, z odgovornostjo in spoštljivostjo do sebe in drugih.

Zaposleni pred novimi izzivi, a formula zanje je preprosta

"Zadnje leto in pol drugačnega načina izvajanja izobraževanja je vam, učečim in vsem nam prineslo nove izkušnje, nova znanja in spoznanja. Hvala, da ste poskrbeli, da je in da učenje teče nemoteno. Še več, da vas veliko z novimi načini podajanja znanj učencem približuje nove vsebine in jim tudi na takšen način to nepredvidljivo obdobje dela bolj prijazno," pa ministrica sporoča učiteljem, profesorjem ter vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

"Vaš doprinos in vloga za znanje naših otrok sta neprecenljiva! Formula predajanja najboljšega znanja je preprosta in hkrati izjemno zahtevna: strokovno znanje in avtoriteta učitelja + metode dela, prilagojene aktualnemu času sveta šolajočih + šola kot prvi prostor pridobivanja znanja. Hvala, ker boste vse to profesionalno in srčno predano delili tudi v novem šolskem letu," je še navedla.

"Vse je v naših rokah in glavah"

"Vse je zgolj in samo v naših rokah in glavah. Naša skupna odgovornost je, da razumemo in da naredimo vse, da otrokom in mladim zagotovimo varno učno okolje, v katerem bodo lahko pridobivali znanja in razvijali svoje potenciale," je ministrica še zapisala v poslanici ter poudarila, da lahko in moramo za odprte šole največ narediti sami.

V primerjavi z lanskim letom imamo letos v sobivanju z virusom na voljo dva močna, nova znanstvena odgovora - cepljenje in testiranje, je še sporočila.

"In vem, da imamo še vedno isto močno željo - da ostanemo zdravi in da naši otroci pridobijo nova znanja v šolah, z učiteljicami in učitelji. Pazite drug na drugega, pomagajmo si in se spodbujajmo - v dobrih in malo manj dobrih dnevih, od začetka pa vse do konca še enega novega šolskega leta," je poslanico sklenila ministrica Simona Kustec.