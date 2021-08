Novost v šoli: PCT pogoj bo veljal tudi za študente

Kot je sporočilo ministrstvo za šolstvo, ki ga vodi Simona Kustec, večjih sistemskih spremembe v primerjavi s preteklim letom ne bo.

"Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi. Novost je pogoj PCT, ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor," so zapisali. PCT pogoj bo obvezen za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, kar je veljalo že do zdaj, po novem pa bo obvezen tudi za študente, v primeru rdeče faze, pa tudi za dijake.

Jutri bo sicer potekal sestanek med ravnatelji vrtec, osnovnih in srednjih šol in ministrstvom, je povedal glavni tajnik SVIZ Branimi Štrukelj.

Beović: Zaprtje šol je skrajni ukrep

Foto: STA Kot je danes dejala infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović, bi moral pouk potekati v šoli. "Moramo enkrat začeti razumeti epidemijo in živeti z njo. Do šole je še več kot deset dni, in v tem času se lahko že vsaj s prvim odmerkom zaščiti večina populacije, ki je v stiku s šolskimi otroki," je dejala.

Morebitno zaprtje šol je po njenih besedah "skrajen ukrep, ki ga bomo morali sprejeti takrat, ko bo povečano število bolnikov s covid-19 napolnilo bolnišnice". "Takrat rešujemo življenja, tudi z zapiranjem šol. To se je dogajalo lansko leto. Danes pa imamo zelo učinkovito orodje, ki se mu reče cepljenje. Imamo pa tudi teste. Sveže opravljen negativen antigenski test pomeni, da tisti hip niste kužni in lahko greste brez nevarnosti za druge na koncert, v gostilno, na zabavo. V vsakem primeru pa je smiselno uporabljati, če ste v gneči, tudi maske," je povedala.

Svetovalna skupina opozarja na priporočilo NIJZ

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje za novo šolsko leto predlaga upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prezračevanja, ministrstvu za izobraževanje pa predlagajo, naj zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme, je razvidno iz zapisnika svetovalne skupine, ki ga je pridobila STA.

Svetovalna skupina za covid-19 je ministrstvu za zdravje predlagala, naj pripravi tehnične smernice in prioritete glede ustreznosti klimatskih naprav in tako z navodili kot priporočili glede prezračevanja seznani ustrezne resorje.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sicer prejšnji teden, dan po tem, ko je omenjeno sklenila svetovalna skupina za covid-19, v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija dejala, da je stališče strokovne skupine, da je za šolski in vrtčevski prostor ključno zdravo naravno prezračevanje. Če pa so potrebe na ravni vrtca, šole, drugačne, se lahko ravnatelji ustanov odločajo tudi v tej smeri.

Na ministrstvu za izobraževanje niso odgovorili na vprašanje STA, ali je ministrica seznanjena s stališčem svetovalne skupine za covid-19, naj izobraževalno ministrstvo zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme.