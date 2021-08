Kustečevi so okužbo potrdili pretekli ponedeljek, v samoizolaciji pa je bila od sobote, 14. avgusta. V stiku z njo je bil takrat tudi predsednik države Borut Pahor, vendar je bil njegov test na novi koronavirus negativen. Kustečeva je sicer polno cepljena s cepivom AstraZenece, prvi odmerek pa je dobila konec marca.

Ministrica je ob začetku konference ravnateljev poslala pisni nagovor, v katerem je na začetku zapisala, da ima zahteven potek bolezni. Pred začetkom novega šolskega leta sta se po njenem mnenju vzgoja in izobraževanje znašli pred tremi velikimi križišči.

1) Prvo križišče je profesionalno, strokovno. Povezano je z vprašanjem, ali in kakšne nove podobe znanja ter vzgojno-izobraževalnih procesov potrebujejo naši otroci in naša družba prihodnosti. Koliko in na kakšen način nam pri tem lahko pomagajo prav vaše izkušnje, pristopi, znanja aktualnega covidnega časa.



2) Drugo križišče je menedžersko, upravljavsko. Kako v razmerah, ki jih enakovredno močno kot pedagoška stroka v skrbi za zdravje v prostorih vrtcev in šol opredeljujejo nepedagoške, a enakovredno pomembne stroke – zdravstvena, epidemiološka, psihološka. Na kakšen način kot vodja poiskati najbolj optimalne načine vodenja svojih zaposlenih? Vodenja, ki se pri dobrem vodji razlikujejo od zavoda do zavoda, ker niti eden ni popolnoma enak drugemu, ker se zavodi razlikujejo po velikosti, številu zaposlenih, otrok, prostorih, kulturnem okolju, zahtevah in pričakovanjih staršev.



3) Tretje veliko križišče pa je največje in najbolj zahtevno. To je križišče vrednot, srca, empatije, ki jih skupaj s svojim strokovnim in vodstvenim delom znotraj in zunaj vrtcev in šol kažete zaposleni. Ta del izpita je vedno bil in je prav v tem covidnem obdobju najtežji. Kako se soočiti s številnimi pritiski, pomisleki, nezadovoljstvi, tudi grožnjami, zastraševanji, poniževanji? Odgovore na vse to nam velika večina vas kaže že cel čas – z neumornim iskanjem rešitev, tudi kompromisov, pomirjanjem zaposlenih, otrok, staršev, širše skupnosti! Z zaupanjem v znanost! S potrpežljivostjo in optimizmom, z medsebojno pomočjo! Na takšen način se iskreno premaguje to nesrečno obdobje! Na takšen način se strokovno in človeško brezpogojno bori za znanje naših otrok.

"Ne bom podlegla grožnjam in žalitvam"

Za konec je zapisala, da se bo še naprej borila za ravnatelje in njihovo delo ter za prihodnost.

"Kot univerzitetna profesorica z dvajsetletno mednarodno kariero ne bom podlegala grožnjam, žalitvam, neutemeljenim sramotenjem in poskusom razčlovečenja tistih, ki žal tudi prostor vzgoje in izobraževanja naših otrok, vas in vašega dela zlorabljajo za svoje ozke, egoistične, pogosto, žal, tudi strankarske politične interese. Ni me strah! Za znanje in zdravje naših otrok ter vašega strokovnega dela bom vedno stala prva v vrsti!" je zapisala Kustečeva.