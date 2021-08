Štrukelj: Štirinajst dni pred začetkom pouka še brez bistvenih odgovorov

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je namreč ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol za sredo povabila na srečanja. Kot je mogoče razbrati iz vabil, je na sestankih med drugim predvidena tudi udeležba sindikatov s področja vzgoje in izobraževanja, pravijo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), kjer pa uradnega vabila za zdaj še niso prejeli.

Štrukelj: To je nesprejemljivo

Štrukelj je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je nesprejemljivo, da tudi letos ne vedo, pod kakšnimi predpostavkami bodo začeli delovati, vprašanj pa je veliko. Po njegovih besedah si že ves čas prizadevajo za to, da bi aktivno sodelovali pri oblikovanju šolskih politik, zlasti odločitev, povezanih z obvladovanjem epidemije bolezni covida-19. Občutek, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju zreducirani na pasivno množico, ki naj zgolj izvaja ukaze, odločitve, odredbe, kljub visoki izobrazbi pa ne sodelujejo pri odločitvah, namreč po njegovih besedah povzroča veliko frustracij in nezadovoljstvo.

V sindikatu menijo, da je cepljenje najboljši način za omejevanje epidemije, a naj bo prostovoljna izbira posameznika. Prepričani so namreč, da prisila ne bo imela ustreznih učinkov. Skupnega podatka o precepljenosti med šolniki sicer ni, pravi Štrukelj, podatki nekaterih šol pa kažejo, da je cepljena nekaj več kot polovica zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah.

O testiranju so v sindikatu prepričani, da bi morali učiteljstvu toliko zaupati, da bi se lahko učitelji podobno kot dijaki samotestirali doma. Obvezna testiranja pa mora plačati delodajalec, pri čemer se v sindikatu pridružujejo pozivom, naj sredstva zagotovi država. Če bi strošek želeli prevaliti na zaposlene, se bodo temu uprli z vsemi razpoložljivimi sredstvi in pozvali članstvo, da se opredeli o stavki, napovedujejo.

Pravne podlage za obvezno testiranje ni

Štrukelj je ob tem opozoril, da ta trenutek obveznega testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ni, saj ni pravne podlage, da lahko delodajalec od zaposlenih v vrtcih ali šolah zahteva, da se obvezno testirajo. Na to so, takoj po 20. juliju, ko so ugotovili, da so podlago za obvezno testiranje razveljavili, tudi opozorili ministrstvo za izobraževanje, a do danes ni bilo nobenega odziva.

Dotaknil se je tudi napovedi, da bodo zaposleni morali izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, testirani, cepljeni) in testiranja na 48 ur, ter opozoril, da je to tehnično neizvedljivo, ker bo zahtevalo ogromno preverjanj. Pri tem se ne ve, kakšna pooblastila imajo šole, kdo bo izvajal preverjanja in kakšne bodo sankcije oziroma kaj se bo zgodilo s tistimi, tako dijaki kot zaposlenimi, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali.

Po njegovih besedah bi bil po neki "trdi razlagi", če zaposleni ne bo izpolnjeval enega od pogojev PCT, na koncu ta lahko tudi ob službo, čemur sicer v sindikatu nasprotujejo. Kot eno od vprašanj pa je Štrukelj navedel tudi, kaj bo z dijaki, ki bodo morali, če ne bodo izpolnjevali pogojev, od doma slediti pouku, saj šole v večini nimajo ustreznih tehničnih pripomočkov za prenosne kamere iz vsakega razreda, da bi prek njih lahko spremljali pouk.

Sicer pa je še opozoril, da se ni naredilo nič za vzpostavitev sistemov prezračevanja, opreme šol s čistilci zraka. Kot je dejal, so dobili odgovor, "da bomo delali po naravni poti, odpirali okna". Štrukelj pa se ob tem sprašuje, kako bo to izvedljivo pozimi pri minus 10 stopinjah v vrtcih s triletnimi otroki v oddelku.