Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prostovoljno samotestiranje dijakov naj bi potekalo enkrat tedensko, in sicer ob nedeljah zvečer ali ob ponedeljkih zjutraj.

Prostovoljno samotestiranje dijakov naj bi potekalo enkrat tedensko, in sicer ob nedeljah zvečer ali ob ponedeljkih zjutraj. Foto: STA

Predstavniki ministrstev za izobraževanje in zdravje ter dijaške organizacije so danes razpravljali o pripravah na novo šolsko leto. Kot je za dejala predsednica DOS Maja Kalin, naj bi se dijaki na začetku šolskega leta samotestirali prostovoljno, v primeru naraščanja okužb bi samotestiranje izvajali pogosteje ali pa bi to postalo obvezno.

Prostovoljno samotestiranje naj bi po besedah Kalinove potekalo enkrat tedensko, in sicer ob nedeljah zvečer ali ob ponedeljkih zjutraj. Dijaki bi teste brezplačno dobili v lekarnah. Na začetku bi jim pripadalo po pet testov mesečno, ki bi jih dvignili s kartico zdravstvenega zavarovanja in test opravili sami doma. Nedorečena ostaja organizacija testiranja pri obšolskih dejavnostih, je še pojasnila predsednica Dijaške organizacije Slovenije (DOS).

Pouk v srednjih šolah bo potekal podobno kot lani

Na sestanku je po besedah Kalinove beseda tekla tudi o postopkih ob pozitivnem hitrem testu pri samotestiranju pri nižji pojavnosti okužb. Pozitiven hitri test bi se potrjevalo še PCR-testom. Če bi bil ta negativen, bi se dijak lahko vrnil v šolo. V primeru pozitivnega PCR-testa pa bi moral dijak ostati doma, njegovemu razredu pa ne bi bilo treba v karanteno.

Po navedbah Kalinove naj bi pouk v srednjih šolah načeloma potekal podobno kot v lanskem šolskem letu, ko je bilo obvezno nošenje mask. Pouk naj bi tudi letos izvajali v mehurčkih, izjema bodo maturitetni predmeti. Obvezno bo tudi prezračevanje in razkuževanje, je današnje pogovore povzela Kalinova.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je za Radio Slovenija ponovil, da bo testiranje na novi koronavirus v šolah potekalo za učence zadnje triade osnovne šole in dijake. V rdeči fazi bo testiranje obvezno in bolj pogosto. Stroški testiranja bodo kriti iz proračuna, a le za mlajše od 18 let, je dejal Vindišar.

Sestanek predstavnikov ministrstva z ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol

Za sredo je sicer sklican sestanek ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol s predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje, Zavoda za šolstvo, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter sindikatov s področja vzgoje in izobraževanja. Kot je izvedela STA, bodo prek videokonference potekali trije ločeni sestanki z ravnatelji vrtcev, osnovnih ter srednjih šol.

V vzgoji in izobraževanju si od sestanka obetajo odgovore na vprašanja, kako bo jeseni potekal pouk v osnovnih in srednjih šolah ter kako delo v vrtcih, pa tudi kako bo s testiranjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.