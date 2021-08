Novo šolsko leto je pred vrati, šole tavajo v temi #video

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, na katerem od premierja Janeza Janše pričakujejo odgovore, kako bo v luči novega koronavirusa in ukrepov potekalo novo šolsko leto. Ministrici za izobraževanje Simoni Kustec očitajo nesposobnost in od Janše pričakujejo, da jo odstavi s funkcije.

Poslanec SD Marko Koprivc je danes spomnil, da se bo čez dobra dva tedna začelo novo šolsko leto, "a na nobeno ključno vprašanje, kako bo potekal pouk v času covid-19, ni odgovora". "Šolske ministrice tako rekoč ni, kar se dogaja že od začetka epidemije. Dejansko v Sloveniji nimamo ministrstva za izobraževanje, nimamo jasne strategije, vezane na šolstvo in mlade. Vse se vodi iz kabineta predsednika vlade, vse stvari se podrejajo interesom predsednika vlade in njegovim prijateljem," meni Koprivc.

"Šole plavajo v temi in ne vedo, kako bodo izvajale pouk"

Po njegovih besedah zato nima smisla več vabiti ministrice na sejo odbora DZ, pač pa premierja, ki je odgovoren za ukrepe. Od njega zahtevajo odgovor, kako si predstavlja pouk v prihodnjem šolskem letu. "Šole plavajo v temi in ne vedo, kako bodo izvajale pouk. Dolžne so izvajati ukrepe, ki jih določa vlada, a obenem morajo dobiti jasna navodila s strani vlade, ki pa jih ni," je opozoril Koprivc.

Kako se bo začelo novo šolsko leto?

Poslanec Levice Željko Cigler je opozoril, da je novo šolsko leto pred vrati, a kljub temu se ne v vrtcih ne v šolah ne ve, pod kakšnimi pogoji se bo izobraževalno-vzgojni proces začel. Po njegovih besedah se ne sme ponoviti scenarij zadnjih dveh šolskih let, ko se je pouk začel, ne da bi izobraževalne ustanove pred tem to vedele. Opozoril je tudi, da se otroci in mladostniki vračajo v vzgojno-izobraževalni sistem polni negotovosti, prav tako so se med njimi pokazale velike socialne razlike.

"Za vso neorganizacijo in neznano stanje, s katerim se šolski sistem s 1. septembrom sooča, je odgovornost vlade," je prepričan. Od Janše pričakujejo razrešitev Kustečeve, v nasprotnem primeru bo po poslančevih besedah on odgovoren za kolaps slovenskega šolskega sistema.