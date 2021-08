Učitelji se bodo izobraževali o vrednotah LGBT

Na družbenih omrežjih je zakrožila objava Društva Legebitra za izobraževanje pod naslovom ''Osnove LGBT s poudarkom na transspolnosti", ki je namenjeno usposabljanju profesorjev in učiteljev srednjih in osnovnih šol ter svetovalnih in strokovnih delavcev. Gre le za enega izmed 551 programov, ki jih v okviru Programov kariernega razvoja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ponujajo zaposlenim v šolstvu. ''Vsaka šola je učencem in dijakom, ki so LGBT, dolžna zagotoviti varno in sprejemajoče okolje,'' so pojasnili za naše uredništvo in opozorili na izsledke zadnje nacionalne raziskave, ki razkriva visok delež homofobije, bifobije in transfobije v slovenskih šolah.

''Učenke, učenci, dijaki in dijakinje, ki so LGBT, obiskujejo različne šole v Sloveniji. Vsaka šola jim je dolžna zagotoviti varno in sprejemajoče okolje. Okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje potenciale in tako prispevali k dobrobiti vse družbe. Okolje, v katerem jih ne bo strah, da bodo zato, ker so LGBT, ignorirani, zasmehovani, zmerjani ali deležni fizičnega nasilja,'' je na naše vprašanje o prednosti takšnega izobraževanja odgovorila Katja Sešek iz Legebitre.

Tovrstna izobraževanja ponujajo že več let in tudi letos so se prijavili na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so ga objavili 10. februarja 2021 na svoji spletni strani. Sprejeli bodo 30 udeležencev, kakšen bo način izvedbe, pa je odvisno od epidemioloških razmer.

Foto: Društvo Legebitra

V Legebitri poudarjajo, da iz prakse in dela z mladimi LGBT vedo, da se v izobraževalnem prostoru dogajajo nasilna dejanja. Raziskava o stanju v šolah 2019: LGBT mladi – prebijmo molk v šolah je samo še potrdila trditev, da šole niso varen prostor za LGBT-osebe, so še opozorili v društvu.

Vsak četrti dijak deležen homofobnih opazk, odziv na šolah zelo slab

V raziskavi so ugotovili, da je zaradi homofobnih, bifobnih, transfobnih in seksističnih govorov ter drugih opazk nekaj več kot desetina LGBT dijakov in dijakinj, ki so se izobraževali v šolskem letu 2018/19, dejala, da ne nameravajo končati srednješolskega izobraževanja. ''Če bi bili v raziskavo vključeni tudi tisti LGBT dijaki in dijakinje, ki so srednješolsko izobraževanje prekinili že pred koncem šolanja, bi bil odstotek tistih, ki ne bi nadaljevali srednješolskega izobraževanja, še višji,'' so prepričani v Legebitri.

Vsak četrti dijak je poročal, da v šoli zelo pogosto ali pogosto sliši homofobne opazke, le 12,8 odstotka dijakov in dijakinj LGBT pa je poročalo, da je šolsko osebje ob homofobnih opazkah oziroma posredovalo ukrepalo vedno ali skoraj vedno, medtem ko jih je večina, 53,9 odstotka, poročala, da osebje ni nikoli posredovalo.

Štirje od desetih dijakov in dijakinj LGBT so menili, da so bili odzivi šolskega osebja na prijavo nadlegovanja ali napada neučinkoviti ali sploh neučinkoviti. Le eden od desetih je menil, da so bili odzivi šolskega osebja na prijavo nadlegovanja ali napada zelo učinkoviti.

Samostojna odločitev profesorjev in učiteljev

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport programe izobraževanja in usposabljanja zaposlenim v šolstvu ponujajo v okviru Programov kariernega razvoja, za šolsko leto 2021/22 pa so v okviru razpisnih kriterijev prejeli kar 551 različnih ponudb za programe, ki so dostopni na tej povezavi.

''Strokovni delavci in ravnatelji se v skladu s potrebami in interesi po izobraževanju ter v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi samostojno odločijo za izbor izobraževanj, ki se jih želijo udeležiti v sklopu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,'' so nam odgovorili z resornega ministrstva.

''Prijave in odzive na konkretno usposabljanje že imamo, saj je datum izvedbe že blizu, 28. september,'' so nam še odgovorili iz društva Legebitra, koliko prijav so prejeli, pa niso navedli.

V Legebitri so sicer v javnosti že večkrat poudarili, kako pomembno je, da država to problematiko naslavlja na sistemski ravni. Drugo vprašanje pa je, koliko zanimanja je za takšna usposabljanja. Kljub točkam za napredovanje, ki jih lahko dobijo učitelji. Po nekaterih dostopnih podatkih se je dveh razpisanih izobraževanj z LGBT-tematiko v letu 2018 udeležilo zgolj 12 učiteljev iz vse Slovenije.