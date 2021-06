Sporočilo nemškega junaka, namenjeno Madžarom, o katerem danes govori vsa Evropa

V skupinskem delu evropskega prvenstva v nogometu je bilo kar nekaj presenečenj, takšna senzacija, kot se je napovedovala v Münchnu, kjer je Madžarsko od senzacionalnega napredovanja med 16 najboljših ločilo le šest minut, pa bi odmevala kot še nobena. Nemci bi v primeru poraza neslavno izpadli že po prvem delu, a jih je pred hudim ponižanjem rešil Leon Goretzka. Zvezdnik Bayerna se je po zadetku za 2:2 obrnil proti madžarskim navijačem in jim s prav posebnim razlogom pokazal srce. To je bila pika na i bitki, ki je bila veliko več kot le navaden nogometni dvoboj.

Ne le nogomet, v sredo zvečer se je v Münchnu dogajalo veliko več. Da je v zraku nekaj posebnega, je bilo vidno že ob pogledu na tribune, na katerih je bil skoraj vsak nemški navijač poleg državnih odet tudi v mavrične barve. Nikakor naključno. Mavrica predstavlja LGBT, kratico, ki zaobjema lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe. Aktivisti mavrico kot simbol strpnosti že dolgo uporabljajo v boju za večje pravice in enakopravnost.

Ko je Madžarska pred kratkim sprejela nov državni zakon, ki med drugim prepoveduje izobraževalne programe o istospolni usmerjenosti in spodbujanju homoseksualnosti v izobraževalnem procesu, je naletela na neodobravanje številnih Nemcev. Izbruhnil je meddžavni spor. V Münchnu se je bližal nogometni spopad med Nemčijo in Madžarsko, odločilen za napredovanje v osmino finala. Zgodil se je dogodek, ki je bil bistveno več od nogometne tekme.

Mavrične tribune, Madžari šest minut od velike senzacije

Bavarci so sprva nameravali na dan srečanja zunanjost stadiona v Münchnu obarvati v mavrico, a jim je Evropska nogometna zveza (Uefa) to prepovedala, saj se zavzema za športne dogodke, ki se ne bi izrabljali za dosego ali promocijo političnih ciljev. Tako so se nemški navijači znašli drugače in se na stadion odpravili s številnimi mavričnimi zastavami. Domačih navijačev na tribunah ni manjkalo, eden izmed njih je ob izvajanju madžarske himne celo pritekel na igrišče, a pozneje jim ni šlo ravno na smeh.

Nemški navijač je med izvajanjem madžarske himne na igrišče pritekel z mavrično zastavo. Foto: Guliverimage

Madžarski premier Viktor Orban, sicer velik navdušenec nad nogometom, je odpovedal prisotnost na dvoboju, je pa Madžare v Münchnu vseeno bodrilo več tisoč navijačev, ki so svoje mnenje glede LGBT jasno izrazili s pomenljivim transparentom.

Madžarski navijači so se jasno izrazili glede gibanja LGBT. Foto: Guliverimage

Madžari so bili na pragu ogromne senzacije. Vodili so z 1:0, nato še z 2:1. Dišalo je po ogromnem presenečenju, Nemčiji je grozil ponoven izpad na velikem tekmovanju že po skupinskem delu. To se je izbrancem Joachima Löwa zgodilo že na SP 2018, zdaj so se znašli v godlji še na Euru. In to kljub bleščeči predstavi proti Portugalski (4:2). Štirikratne svetovne prvake je nato le odrešil zadetek za izenačenje. V 84. minuti ga je dosegel Leon Goretzka. Znan zagovornik pravic LGBT je trenutek, ko je elf popeljal do rezultata 2:2, potrebnega za napredovanje, izkoristil v svojo prid in najglasnejšim madžarskim navijačem z rokama izrisal srce, simbol ljubezni.

Po koncu dvoboja je prek družbenega omrežja Twitter ob zgornji fotografiji izrazil podporo gibanju LGBT in pripisal: "Wembley, prihajamo." Nemci so namreč v skupini F osvojili drugo mesto, s tem pa poskrbeli, da bomo v osmini finala priča eni največjih nogometnih klasik, obračunu med Angleži in Nemci. Pomerili se bodo v torek na slovitem londonskem stadionu.