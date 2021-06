Madžari prestrašili Nemce, ki pa so se izvlekli z remijem, Francozi in Portugalci neodločeno

Redni del tekmovanja na evropskem nogometnem prvenstvu je končan, znani so vsi udeleženci osmine finala. Španci so si osmino finala priborili z imenitno zmago nad Slovaško (5:0) v Sevilli, Švedi so ga z zmago nad Poljsko (3:2) le še potrdili, izjemno zanimivo pa je bilo na dveh večernih tekmah, kjer je vsak zadetek prinesel spremembe na lestvici. Madžari so dolgo kravžljali živce Nemcem, ki pa so se z remijem 2:2 izognili izpadu in domov poslali slovenske sosede. Svetovni in evropski prvaki, Francozi in Portugalci, so v Budimpešti igrali neodločeno (2:2) in si tako zagotovili nadaljevanje Eura.

V osmini finala obilica nogometnih poslastic V osmini finala ne bo manjkalo nogometnih poslastic. Prava klasika se obeta na Wembleyju, kjer se bosta v boju za četrtfinale drugi teden spopadli Anglija in Nemčija, branilko naslova Portugalsko čaka izjemno zahteven tekmec, saj se bo v Sevilli namerila na Belgijo, svetovna podprvakinja Hrvaška pa se bo v ponedeljek ob 18. uri na Danskem udarila s Španijo, ki je v sredo ponižala Slovaško kar s 5:0 in vknjižila najvišjo zmago skupinskega dela.

Madžari skoraj izločili Nemce

Zadnji dve tekmi rednega dela tekmovanja sta postregli s pravo dramo, vsaka sprememba izida je lestvico skupine F obrnila na glavo in dolgo je kazalo, da bodo največja žrtev Nemci, ki so proti Madžarom zaostajali večji del tekme na münchenskem stadionu Allianz Arena. Madžari so povedli že v 11. minuti, nemški navijači pa so nato čakali na izenačenje vse do 66. minute, a je njihovo veselje trajalo le kratek čas, saj so Madžari v 68. minuti spet vodili, nasmihala pa se jim je tudi uvrstitev v osmino finala. Nemci so bili v tistem trenutku zadnji v skupini, v 84. minuti pa so vendarle zadeli za končnih 2:2, ki jim je ob neodločenem izidu tekme v Budimpešti zadostoval za drugo mesto v skupini.

Cristiano Ronaldo je že ujel Iranca Alija Daeija. Foto: Guliverimage

Enajstmetrovke in rekord Ronalda v Budimpešti

Prvo mesto so zasedli svetovni prvaki Francozi, ki so v Budimpešti na epskem spopadu z branilci evropskega naslova Portugalci doživljali dramatične trenutke. Portugalci so z enajstmetrovke povedli v 31. minuti, še pred koncem prvega polčasa so Francozi izenačili, prav tako z enajstih metrov, pa v 47. prešli v vodstvo, ko je dini gol iz igre dosegel Karim Benzema, zato pa so v 60. minuti izenačili Portugalci. Z enajstih metrov!

Oba gola za Portugalce je zabil Cristiano Ronaldo in s 109 zadetki v reprezentančnem dresu izenačil svetovni rekord Iranca Alija Daeija.

Špancem je gorelo pod nogami

Današnje dogajanje se je začelo v skupini E, ki je do zdaj poskrbela za nekaj presenetljivih rezultatov. Čeprav je Španija pred začetkom Eura veljala za prvo favoritinjo skupine, obenem pa je igrala vse tekme na domačih tleh (Sevilla), ji je pred zadnjim krogom gorelo pod nogami. Po dveh zaporednih remijih (0:0 s Švedsko in 1:1 s Poljsko) si ni smela privoščiti spodrsljaja in četa Luisa Enriqueja se je resnično izkazala. Poljsko je premagala kar s 5:0 (dva gola so si Slovaki res zabili sami, prav neverjetnega je dosegel vratar Martin Dubravka v prvem polčasu), in se prebili v osmino finala.

Slovaški vratar Martin Dubravka je Špancem najprej ubranil enajstmetrovko, nato pa si z nespretnim posredovanjem zabil avtogol. Foto: Guliverimage

Robert Lewandowski pomahal v slovo

Na drugi tekmi skupine E v St. Peterburgu so Poljaki, ki so nujno potrebovali zmago, bili trd boj s čvrstimi Švedi, ki so imeli nastop med 16 najboljšimi reprezentancami Eura že zagotovljen. Skandinavci so vodili že z 2:0, ko so se Poljaki po zaslugi kapetana Roberta Lewandowskega vrnili in izenačili, v izdihljajih tekme pa je Viktor Claesson poskrbel za nove tri točke, s katerimi so Švedi redni del končali na prvem mestu v skupini E.

Foto: Guliverimage

Euro 2020 (13. dan), 3. krog: Skupina E:

Sreda, 23. junij:

Slovaška : Španija 0:5 (0:2)

Dubravka 30./a.g., Laporte 45.+3, Sarabia 56., Trres 67., Kučka 71.

Švedska : Poljska 3:2 (1:0)

Forsberg 2., 59., Claesson 90.+4; Lewandowski 61., 84.

1. Švedska* 3 tekme – 7 točk

2. Španija* 3 – 5

3. Slovaška 3 – 3

4. Poljska 3 - 1 Skupina F:

Sreda, 23. junij:

Nemčija : Madžarska 2:2 (0:1)

Harvetz 66., Goretzka 84.; Szalai 11., Schafer 68.

Portugalska : Francija 2:2 (1:1)

Ronaldo 31./11-m, 60./11-m; Benzema 45.+2/11-m, 47.

1. Francija* 3 – 5

2. Nemčija* 3 – 4

3. Portugalska 3 – 4

4. Madžarska 3 – 2 * uvrščena v osmino finala

Kdo si je na Euru zagotovil napredovanje: Zmagovalci skupin: Italija, Belgija, Nizozemska, Anglija, Švedska, Francija

Drugouvrščeni v skupinah: Wales, Danska, Avstrija, Hrvaška, Španija, Nemčija

Najboljše štiri tretjeuvrščene ekipe v skupinah: Češka, Švica, Portugalska, Ukrajina Lestvica tretjeuvrščenih moštev: 1. Češka 3 tekme – 4 točke (gol razlika 3:2)

2. Portugalska 3 – 4 (7:6)

3. Švica 3 – 4 (4:5)

4. Ukrajina 3 – 3 (4:5)

5. Finska 3 - 3 (1:3)

6. Slovaška 3 - 3 (2:7)