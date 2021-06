Remi svetovnih in evropskih prvakov, Ronaldo ruši rekorde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski in francoski nogometaši so se na današnji tekmi 3. kroga evropskega prvenstva v Budimpešti razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1). Francija je v skupini F osvojila prvo mesto in se bo v osmini finala pomerila s Švico, Portugalsko pa po tretjem mestu čaka tekma z Belgijo.

Obračun zadnjih svetovnih prvakov iz Francije in evropskih prvakov iz Portugalske se je v madžarski prestolnici končal brez zmagovalca.

Na Puskas Areni se je v prvem polčasu odvijal pozicijski boj za vsak košček igrišča. Ne eni ne drugi niso preveč tvegali, strpno so čakali na priložnosti in prebliske svojih izjemno potentnih nogometnih posameznikov.

Prvo "magijo" na tekmi so uprizorili svetovni prvaki iz Francije, po lucidni globinski podaji Paula Pogbaja se je v 16. minuti v obetavni priložnosti znašel Kylian Mbappe, njegov strel z roba kazenskega prostora pa je zanesljivo ubranil portugalski vratar Rui Patricio.

V 27. minuti je španski sodnik Antonio Lahoz po prekršku francoskega vratarja Huga Llorisa, ki je zgrešil žogo in "knockoutiral" Danila, pokazal na 11-metrovko, natančen izvajalec pa je bil Cristiano Ronaldo.

Portugalci so nato imeli popoln nadzor nad Francozi, ki pa so v samih izdihljajih vendarle izenačili, potem ko je Lahoz po prekršku Nelsona Semeda nad Mbappejem pokazal na 11-metrovko, ki jo realiziral Karim Benzema.

Galski petelini so sanjsko odprli drugi polčas. V 47. minuti je Pogba s sijajno globinsko podajo našel Benzemaja, ki je z natančnim strelom in po "blagoslovu sistema VAR" dosegel drugi gol na tekmi. Le dve minuti kasneje so zagrozili tudi Portugalci, po dolgi podaji Raphaela Guerreira pa je bil Ronaldov strel z glavo malenkostno nenatančen.

Foto: Guliverimage

V 59. minuti so Portugalci poravnali izid, po igri z roko Julesa Koundeja je Lahoz dosodil še tretjo 11-metrovko na tekmi, znova pa jo je natančno izvedel Ronaldo, ki je dosegel svoj 14. gol na zaključnih turnirjih stare celine in petega na letošnjem turnirju. Pred tem je dvakrat zadel na prvi tekmi proti Madžarski in enkrat proti Nemčiji.

Ob tem je Ronaldo na lestvici najboljših strelcev ujel Iranca Alija Daeija, oba sta na dosedanjih reprezentančnih tekmah dosegla po 109 golov, hkrati pa je postal najboljši strelec na svetovnih in evropskih prvenstvih. Šestintridesetletni Portugalec je na obeh tekmovanjih doslej zabil 21 golov, na drugem mestu je že upokojeni Nemec Miroslav Klose z 19 zadetki.

V 67. minuti so Francozi znova zagrozili, nov zadetek pa je preprečil Patricio. Portugalski vratar se je z bravurozno obrambo najprej izkazal po strelu Pogbaja s 25 metrov, nato pa je zaustavil še odbitek in strel Antoina Griezmanna.

V končnici tekme sta obe reprezentanci igrali pazljivo, še najbližje zadetku je bil Griezmann v 86. minuti, njegov strel z 20 metrov pa je končal prek vrat.