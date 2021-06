Wales napreduje, Švicarji bodo še trepetali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijani nadaljujejo svoj niz nepremaganosti, prav tako pa znova niso prejeli zadetka in zanesljivo zasedli vrh skupine A. Danes je z 1:0 padel še Wales. Na drugi tekmi skupine so Švicarji lovili ugoden rezultat proti Turkom in upali na pomoč Italije. Zmaga s 3:1 ni bila dovolj visoka, tako da so se točkovno le izenačili z Valižani, ki napredujejo po zaslugi boljše razlike v golih.

Slovenski zahodni sosedi podoživljajo eno od največjih nogometnih evforij, odkar so Azzurri leta 2006 stopili na svetovni vrh. Selektor Roberto Mancini je v nekaj letih ustvaril močno in dopadljivo ekipo. Ko je bila Italija štirikrat svetovni prvak, je blestela zlasti v obrambi. Zdaj je drugače. Spremenila je karte in se usmerila v napad, kjer povzroča tekmecem silovite težave. Za takšen obrat je morala zamenjati miselnost.

"Zahvalil bi se izbrancem, da so novo usmeritev sprejeli tako hitro," pojasnjuje Mancini, ki je ustvaril zelo spoštovano zasedbo. Zadnjih deset tekem je dobila brez prejetega gola, v tem obdobju pa dosegla 31 zadetkov! Njena mreža se ni zatresla že 965 minut, hkrati pa ni izgubila na zadnjih 29 tekmah! Tako lahko danes izenači absolutni rekord, saj med letoma 1935 in 1939 ni izgubila na 30 zaporednih srečanjih.

Matteo Pessina je odločil srečanje v Rimu. Foto: Guliverimage

Zgodba se je ponovila tudi na današnjem srečanju, padli so še Valižani. Edini zadetek na srečanju je dosegel vezist Atalante Matteo Pessina, ki je ob koncu prvega polčasa izkoristil podajo Marca Verattija s prostega strela in ukanil vratarja Dannyja Warda. Wales si pravih, konkretnih priložnosti ni priigral, dodatne preglavice pa je nogometašem z Otoka povzročila še izključitev mladega Ethana Ampaduja, ta je z nespametnim prekrškom s podplatom srečanje končal že v 55. minuti. Vseeno pa to ni bilo usodno, saj je ostalo pri 1:0, Švicarjem pa ni uspelo ugnati Turčije z dovolj visoko razliko, da bi Valižane prehiteli na lestvici. Ekipi z rimskega dvoboja tako napredujeta v osmino finala.

Poročilo s tekme:

Švica na čakanju, razlika v golih v korist Valižanov

V Azerbajdžanu je bila Turčija znova deležna glasnejše podpore občinstva. Proti Walesu ji ni veliko pomagala, enako se je zgodilo tudi na srečanju s Švico. Haris Seferović je namreč že v uvodu načel turško mrežo, vodstvo pa je na sredini polčasa podvojil Xherdan Shaqiri in Švicarji so že na odmor odšli z lepo prednostjo. Ifran Kahveci je, s še tretjim zadetkom na srečanju, ki je padel po lepem strelu z roba kazenskega prostora, Turke v 62. minuti približal na gol zaostanka, Shaqiri pa je s svojim drugim zadetkom le nekaj minut pozneje postavil končni rezultat.

Xherdan Shaqiri je zabil dvakrat, Švica pa bo še trepetala za napredovanje. Foto: Guliverimage

Ta ni prinesel zadovoljstva ne enim ne drugim. Turki se brez osvojene točke že poslavljajo od Eura, Švico pa čakajo trije dnevi čakanja na razplet preostalih skupin in upanje na to, da bodo napredovali kot ena izmed najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc.

Poročilo s tekme: