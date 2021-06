Nora tekma v Amsterdamu, Hrvati in Makedonci brez točk

Nizozemci so v izjemno napetem in zanimivem srečanju premagali Ukrajino s 3:2.

Nizozemci so v izjemno napetem in zanimivem srečanju premagali Ukrajino s 3:2. Foto: Reuters

Tretji dan evropskega prvenstva v nogometu je postregel s tremi dvoboji v skupinah C in D. Anglija je na Wembleyju ugnala Hrvaško z 1:0, Avstrija je bila v Bukarešti uspešnejša od Severne Makedonije (3:1), ki je debitirala na velikem tekmovanju, Nizozemska pa je v Amsterdamu v napetem srečanju, polnem preobratov, spravila v slabo voljo Ukrajino (3:2). To je bila prva tekma tulipanov na velikih tekmovanjih po sušnih sedmih letih.

Sklepno dejanje tretjega dneva Eura je postreglo z atraktivnim in živahnim srečanjem v Amsterdamu. Nizozemci so začeli silovito, si hitro priigrali nekaj priložnosti, a so Ukrajinci le zadržali mrežo nedotaknjeno. Tulipani so po sedmih letih spet zaigrali na velikem tekmovanju, v nadaljevanju pa jim je steklo v napadu.

Kapetan Georginio Wijnaldum, ki se je pred dnevi tudi uradno iz Liverpoola preselil k PSG, je povedel gostitelje v vodstvo, Wout Weghorst je sedem minut pozneje povišal na 2:0. Zdelo se je, da so si oranžni že zagotovili zmago, a je bil to račun brez krčmarja. Andrij Jarmolenko je s prekrasnim evrogolom znižal na 1:2, le štiri minute pozneje, igrala se je 79. minuta, pa je Roman Jaremčuk utišal nizozemske navijače in izenačil na 2:2.

Nizozemski je zmago pet minut pred koncem zagotovil Denzel Dumfries. Nogometaš PSV je lani gostoval tudi v Sloveniji in v Fazaneriji pomagal k visoki zmagi nizozemskega podprvaka nad Muro s 5:1. Foto: Reuters

Drama je dosegla vrhunec šest minut pozneje, ko je Denzel Dumfries, ki je pred tem zapravil kar nekaj priložnosti, po strelu z glavo postavil končni rezultat (3:2). Toliko zadetkov na tem Euru na eni tekmi še ni padlo, prav vsi pa so bili doseženi v drugem polčasu. Ukrajina je kljub izjemnem (začasnem) preobratu ostala brez točk.

Avstrijci pretrd oreh za debitante Makedonce

Dvoboj v Bukarešti, prvi v zgodovini evropskih prvenstev, ki je potekal na romunskih tleh, je osrečil avstrijska srca. Severni slovenski sosedi so bolje vstopili v dvoboju s Severno Makedonijo. Že v 18. minuti so povedli po fantastičnem zadetku Stefana Lainerja, a so srčni Makedonci, ki jih je ob krstnem nastopu na velikem tekmovanju podpiralo ogromno bučnih navijačev, hitro izenačili.

37-letni kapetan Goran Pandev je izkoristil napako vratarja Avstrije, izenačil in postal drugi najstarejši strelec v zgodovini tekmovanja. Avstrijci so boljšo igro kronali z drugim zadetkom v 78. minuti. Michael Gregoritsch je dosegel jubilejni 700. zadetek v zgodovini Eura, v zadnji minuti pa je vse dvome o zmagovalcu razblinil Marko Arnautović. To je bila prva zmaga Avstrijcev na evropskih prvenstvih, kjer nastopajo tretjič, pa tudi prva zmaga na velikih tekmovanjih od leta 1990, ko so na SP v Italiji ugnali ZDA z 2:1.

Angleži v derbiju dneva boljši od Hrvatov

Nedeljski spored se je začel s spektaklom na Wembleyju, ki si ga je ogledalo 22 tisoč navijačev. Na svoj račun so prišli domači privrženci, v 57. minuti jih je na noge spravil Raheem Sterling, ko je premagal Dominika Livakovića in poskrbel za edini zadetek na srečanju.

Trije levi so bolje vstopili v srečanje, Phil Foden je v 6. minuti zadel okvir vrat, Hrvaška pa ni pokazala tistega, kar bi nogometna javnost pričakovala od nje glede na igralski kader in predstave na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2018. Angleži so se maščevali slovenskim sosedom za boleč poraz v polfinalu zadnjega mundiala v Rusiji, 17-letni Jude Bellingham pa se je podpisal pod poseben dosežek, saj je postal prvi nogometaž, ki je nastopil na zaključnem turnirju Eura pred 18. rojstnim dnevom.

Razočaranje hrvaških navijačic, ki so spremljale dvoboj na osrednjem trgu v Zagrebu. Foto: Reuters

Hrvaška ni še nikoli v zgodovini evropskih prvenstev začela turnirja s porazom. Pred porazom z Anglijo je na uverturah na Euru štirikrat zmagala (1:0 proti Turčiji 1999, 0:0 proti Švici 2004 in 1:0 proti Avstriji 2008, 3:1 proti Irski 2012 in 1:0 proti Turčiji 2016) in enkrat remizirala, tokrat pa je ostala praznih rok. Na drugi strani je Anglija prekinila slabšo tradicijo v uvodnih nastopih na Eurih in pozdravila prvo zmago na največjem tekmovanju stare celine. V skupini D nastopata še Češka in Škotska, prvič bosta na delu v ponedeljek.

