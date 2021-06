Človek dobi kurjo polt: huronsko skandiranje nesrečnemu nogometašu #video

Christian Eriksen se je na sobotni tekmi med Dansko in Finsko zgrudil in reševalci so ga morali nekaj časa celo oživljati. K sreči je imela zgodba srečen konec. Danski in finski navijači pa so pokazali, da je nogomet lahko veliko več kot le šport. Nesrečnemu nogometašu so namreč izkazali veliko podporo. Finski navijač so vzklikali "Christian", danski navijači pa so jim sledili in vzklikali "Eriksen". Človek ob tem dobi kurjo polt.

During a match between Finland and Denmark, a player named Christian Eriksen collapsed.



Finland fans chanted out "Christian" followed by Denmark fans responding "Eriksen."



Life — it's a team sport ♥️⚽

Po daljši prekinitvi so igralci prišli na igrišče in nadaljevali s tekmo. Bilo je zelo čustveno tudi med igralci. Tako sta se pred nadaljevanjem tekme objela Kasper Schmeichel, vratar Danske, in eden izmed članov danskega tabora.

An emotional moment between Kasper Schmeichel and a member of the Danish back room staff 👏🙏#DEN

#UERO2020

Nogometaši Danske so se pred nadaljevanjem tekme tudi objeli.

JUST NU: Matchen mellan Danmark och Finland har återupptagits

Za zelo lepo gesto je poskrbel Romelu Lukaku, soigralec Eriksena pri Interju iz Milana. Ta je na tekmi proti Rusiji dosegel dva zadetka in je trenutno najboljši strelec na evropskem prvenstvu. A bolj kot njegova dva gola je odmevala njegova gesta po prvem golu. Po doseženemu golu je pritekel k eni izmed kamer in Christianu Eriksenu sporočil: "Chris, rad te imam! Zajokal sem, ker sem pomislil na njegovo družino. Z njim preživim več časa kot s svojo družino," je po tekmi dejal Lukaku.

Joel Pohjanpalo je dosegel prvi in zgodovinski gol za Finsko na velikih nogometnih tekmovanjih. A 26-letni nogometaš iz Helsinkov iz spoštovanja do Christiana Eriksena ni želel proslavljati gola. Prav tako so finski nogometaši zaploskali Dancem, ko so se po pretresljivem dogodku vrnili na igrišče.

Joel Pohjanpalo scored Finland's first ever goal at a major tournament but refused to celebrate in respect for Eriksen. 🇫🇮



Love that. ❤️

Evropsko prvenstvo v nogometu se je šele dobro začelo, mnogi pa že imajo evropskega prvaka. To so zdravniki, ki so se zares izkazali pri oskrbi Christiana Eriksena.