Messi je spet spisal zgodovino

Argentinski nogometni zvezdnik in član Paris Saint-Germaina Lionel Messi je na prestižni podelitvi nagrad laureus v Parizu prejel nagrado za športnika leta. Petintridesetletnik, ki je lani Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, je spisal zgodovino, saj je postal prvi športnik ki je v istem letu prejel še nagrado za najboljšo ekipo leta.

Prireditev se je po letu 2020 znova vrnila kot dogodek v živo. Prisotni so bili vsi nagrajenci, da bi proslavili svoje izjemno športno leto.

Messi je na oder stopil dvakrat. Drugič, da je prevzel nagrado v imenu argentinske nogometne reprezentance. Drugič je postal tudi športnik leta, pred tem si je leta 2020 to nagrado razdelil z britanskim voznikom formule 1 Lewisom Hamiltonom.

Športnica leta je postala Shelly-Ann Fraser-Pryce. Foto: Reuters

Športnica leta je postala jamajska sprinterka Shelly-Ann Fraser-Pryce, ki je lani med drugimi osvojila zlato medaljo na svetovnem prvenstvu.

Španski tenisač Carlos Alcaraz je prejel laureusovo nagrado za novinca leta. To podelijo tistemu, ki mu je uspel največji preboj v lanskem letu. Alcaraz je lani osvojil odprto prvenstvo ZDA in postal najmlajša številka 1 v svetu moškega tenisa.

Nagrado za povratnika je dobil danski nogometaš

Nagrado za povratnika leta je prejel danski nogometaš Christian Eriksen, ki se je na zelenice uspešno vrnil po srčnem zastoju. Medtem je nagrado za ekstremno športnico leta prejela Eileen Gu. Smučarka prostega sloga je pri 18 letih na lanskih olimpijskih igrah osvojila tri kolajne.

Nominirance za laureusove nagade sicer določijo svetovni mediji, zmagovalce pa izglasuje 71 članov odbora Svetovne športne akademije Laureus.

Nagrado za dobrodelno dejavnost je prejel TeamUp, globalni program, ki so ga skupaj razvili War Child, Unicef Nizozemska in Save the Children. Ta s telesno dejavnostjo blaži stres pri otrocih beguncih. Nagrado je podelil nogometaš Poljske in Barcelone Robert Lewandowski, ki je lani prejel nagrado za izjemne dosežke.

Nagrado za športnika invalida leta je prejela Catherine Debrunner, ki je leto 2022 začela v sprintu na vozičkih, končala pa v maratonu.

