PSG se je ogrel za ''trenerja vseh trenerjev'', kako se bo končala saga z Messijem?

Portugalec Jose Mourinho premore zelo bogate izkušnje z vodenjem največjih zvezdnikov na svetu. Deloval je v največjih klubih na svetu in z večino njih dosegal imenitne uspehe. Trenutno vodi Romo, s katero je oddaljen le dva koraka od osvojitev evropske lige. Če bi mu to uspelo, bi sinovi volkulje v prihodnji sezoni zaigrali v ligi prvakov. V serie A si bodo ta privilegij priigrali stežka, saj trenutno zasedajo šele sedmo mesto.

Poraja pa se vprašanje, ali bo odrezavi Portugalec, ki ima sicer sklenjeno pogodbo z rimskim velikanom do leta 2024, v prihodnji sezoni sploh še vodil Romo. Po poročanju televizijske postaje RMC Sport se namreč zanj zanima PSG, ki je s pomočjo katarskega kapitala v Franciji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, neuresničene sanje pa predstavlja liga prvakov. Mourinho jo je že večkrat osvojil. Ne le s Portom, ampak tudi z Interjem.

Zinedine Zidane je bil v zadnjih letih večkrat želja PSG za novega trenerja, a ni nikoli sprejel ponudbe. Foto: Reuters

Njegov rojak Luis Campos, ki pri PSG opravlja vlogo športnega direktorja, je prepričan, da bi bil Mourinho pravšnji izbor za novega trenerja, s katerim bi Parižani napovedali nov lov na evropsko krono. Campos naj bi se o tej možnosti pogovarjal z Mourinhevim agentom Jorgejem Mendesom, tako da bi bilo lahko po koncu sezone, ko se bo začel poletni prestopni rok, še zelo pestro. PSG si je lani prizadeval, da bi sklenil dogovor z Zinedinom Zidanom, a z nekdanjim strategom madridskega Reala ni našel skupnega jezika.

Messi še vedno suspendiran

Je Lionel Messi že odigral svoje v dresu PSG? Foto: Reuters Zdajšnjemu trenerju PSG Christophu Galtierju po neuspehu v Evropi, ko je v osmini finala izpadel proti Bayernu brez doseženega zadetka v 180 minutah, se trese stolček. Parižani so hitreje od načrtovanega izpadli tudi iz francoskega pokala, tolažilno nagrado, ki so je že vajeni, pa bi lahko predstavljal naslov državnega prvaka.

Čeprav v spomladanskem delu niso prepričljivi, so zadržali nekaj prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Štiri kroge pred koncem imajo tako pred drugouvrščenim Lensom šest točk prednosti. Nazadnje so v nedeljo s 3:1 v goste premagali Troyes, na tej tekmi pa je PSG zaigral brez Lionela Messija.

Argentinskemu superzvezdniku, ki je pri 35 letih prejel neverjetno pogodbo iz Savdske Arabije, v kateri mu Al Hilal ponuja letno plačo v vrednosti 360 milijonov evrov, bo konec junija potekla pogodba s pariškim klubom. Z njim je dvakrat neuspešno napadal evropsko krono, po zadnjih neuspehih in manj prepričljivih predstavah, bistveno slabših od tistih, ki jih je pokazal v dresu Argentine na SP 2022 v Katarju, pa je bil večkrat deležen navijaških žvižgov.

Zaradi zapleta, ko je prejšnji ponedeljek preskočil klubski trening in se v sklopu sodelovanja s Savdsko Arabijo (kot turistični ambasador) odpravil v to bogato deželo, nato pa ga je PSG zaradi kršenja pravil suspendiral za dva tedna, se še ne ve, ali bo Messi v tej sezoni sploh še zaigral za Parižane.

Zaradi obiska Savdske Arabije, ki ga klub ni odobril, ga je po vrnitvi v Francijo pričakala kazen. Foto: Reuters

V petek se je opravičil za svoje dejanje, a iz kluba še niso sporočili, ali bi to kakorkoli vplivalo na omilitev kazni. Danes naj bi Messi v Parizu prisoten na gala večeru v sklopu prireditve Laureus, za zdaj pa trenira v lastni režiji. Če pa bo obveljalo pri omenjeni 15-dnevni suspenziji, bi lahko naslednjič zaigral v francoskem prvenstvu šele 21. maja proti Auxerru. Takrat bi PSG morda lahko že postal prvak.

Štiri kroge pred koncem ima pred drugouvrščenim Lensom šest točk prednosti. Britanski The Times poroča, da vodstvo PSG želi nadaljevati sodelovanje z Messijem in mu pušča odprta vrata, če bo želel Argentinec podaljšati pogodbo. Odkar se je pridružil Parižanom, je na 71 tekmah prispeval 31 zadetkov in 34 asistenc.