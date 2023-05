Messi prejel ponudbo vseh ponudb. Zdaj se ve tudi, od koga.

O tem, kako hitro in neizprosno se lahko spremenijo stvari v vrhunskem nogometu, bi lahko veliko povedal Lionel Messi. Pred polovico leta je užival status največjega junaka. Postal je svetovni prvak in prejel priznanje za najboljšega igralca SP 2022, ko pa se je vrnil v klub, ni več doživljal tolikšne sreče, manj je bilo tudi zadetkov. V Parizu pa je upadala tudi podpora navijačev. Aplavzi so se spremenili v žvižge, po zadnjih zapletih, ko je Argentinca doletela še kazen, pa je postalo bolj ali manj jasno, da se Messi poslavlja od Parka princev. V četrtek je dočakal prvo ponudbo. V Savdsko Arabijo ga vabi Al-Hilal in mu ponuja nesramno visok zaslužek. Takšen, da presega celo številke Cristiana Ronalda!

Na naslov Lionela Messija oziroma njegovih zastopnikov je priromala prva uradna ponudba. Petintridesetletnega Argentinca, ki si je z – po mnenju številnih – bleščečimi predstavami na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju zgolj še utrdil status najboljšega nogometaša vseh časov, vabijo ravno na Arabski polotok, kjer je pred polovico leta uresničil otroške sanje in postal svetovni prvak.

Messi je lani uresničil otroške sanje in kot kapetan popeljal Argentino do naslova svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Savdski klub Al-Hilal mu po poročanju Reutersa ponuja neverjeten zaslužek, kapetan argentinske reprezentance bi namreč na leto prejel okrog 360 milijonov evrov (400 milijonov dolarjev), s tem pa bi postal z naskokom najbolje plačani nogometaš na svetu. Za primerjavo, 38-letni Cristiano Ronaldo naj bi v začetku leta sklenil dogovor z Al-Nassrom, po katerem je vsako leto bogatejši za 200 milijonov evrov.

Že odigral svoje v dresu PSG?

Lionel Messi je tako z družino poziral v začetku tedna v Savdski Arabiji. Foto: Reuters Messi se tako spogleduje z nadaljevanjem klubske kariere na Arabskem polotoku. Ta del sveta mu je že prinesel veliko zadovoljstva. Konec lanskega leta je izstopal v Katarju, edini poraz na svetovnem prvenstvu pa, zanimivo, doživel proti Savdski Arabiji. Ravno proti bogati deželi, polni kontroverznosti zaradi vladajočega režima. S Savdijci sodeluje že dalj časa, saj je njihov turistični ambasador, in prejema veliko denarja.

Tu in tam mora z družino odpotovati v državo, v kateri je v začetku leta s prihodom za ogromno nogometno evforijo poskrbel Cristiano Ronaldo, tam pa opraviti nekaj promocijskih prispevkov. Tako je bilo tudi ta teden, ko se je Messi odpravil na Arabski polotok dva dni po bolečem porazu proti Lorientu (1:2).

Prednost PSG je po porazu proti Lorientu skopnela na pet (Marseille) oziroma šest točk (Lens). Foto: Reuters

Parižani so mu to zamerili, navijači so se zbrali pred stadionom in mu namenili nič kaj prijazne besede, vodstvo kluba pa mu je naložilo kazen, saj se v ponedeljek ni udeležil klubskega treninga. V javnosti se pojavlja več različnih pogledov na omenjeni zaplet. Prvi brani Messija, saj je bil Argentinec navajen, da so imeli nogometaši PSG po domači sobotni tekmi dva dni prosto, drugi pa Parižane, saj naj bi napadalec iz Rosaria pravočasno izvedel za trenutni urnik treningov in ni pridobil dovoljenja za takšno potovanje.

Ena izmed teorij je tudi, da je PSG kaznoval Messija zgolj zato, ker se je Argentinec zjasnil o svoji prihodnosti in klubskemu vodstvu razkril, da ne namerava več dolgo ostati na Parku princev. Pogodba mu sicer poteče zelo kmalu, že konec junija, vse več pa je tistih, ki so prepričani, da je Messi v dresu francoskega prvaka že odigral svoje.

Al Hilal nastopa letos v finalu azijske lige narodov, kjer se meri proti japonskemu prvaku Urawa Red Diamonds. Prva tekma se je v Riadu končala z 1:1, povratna na Japonskem bo v soboto. Foto: Reuters