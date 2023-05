Kaplja čez rob: obiskali so Neymarja in zahtevali tudi njegov odhod iz kluba #video

Nogometni klub Paris Saint-Germain je v izjavi na spletni strani ostro obsodil početje navijačev kluba, ki so se zbrali pred hišo brazilskega zvezdnika Neymarja in kričali, naj zapusti klub, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

PSG je ostro obsodil navijače po razburkanem tednu za vodilno moštvo francoskega prvenstva. Parižani so zaradi neupoštevanja pravil in odhoda v Savdsko Arabijo za dva tedna suspendirali Argentinca Lionela Messija, ki je bržčas že odigral zadnjo tekmo za francoske prvake.

Razočarani navijači kluba za nastale težave krivijo predvsem upravo in svoje zvezdnike, ki kljub visokim plačam ne najdejo poti do evropskih lovorik in se na domačih zelenicah mučijo v boju za naslov prvaka.

Argentinskemu zvezdniku Messiju so na tekmah po hitrem izpadu iz lige prvakov glasno žvižgali. V sredo so to nadaljevali tudi pred sedežem kluba. Tam so se z glasnimi vzkliki lotili tudi uprave PSG, kasneje pa še Neymarja. Ta je trenutno sredi okrevanja po operaciji gležnja.

PSG fans gathered in front of Neymar’s house demanding that he follows Lionel Messi out of the club in the summer 👀pic.twitter.com/5c70xGFXNL — SPORTbible (@sportbible) May 3, 2023

PSG ostro obsoja sredine neprimerne in žaljive dogodke

Navijači so, kot dokazujejo posnetki, najprej zahtevali odstop uprave pred sedežem kluba v Parizu, nato pa obiskali še Neymarja in zahtevali tudi njegov odhod iz kluba. To je bila za PSG kaplja čez rob.

"PSG ostro obsoja sredine neprimerne in žaljive dogodke, ki jih je povzročila majhna skupina posameznikov. Kakršnakoli so že razhajanja mnenj, nič ne upravičuje tovrstnih dejanj," so zapisali v izjavi za javnost.

"Klub v celoti podpira svoje igralce, osebje in tiste, ki so bili tarča sramotnega vedenja," so dodali.

Messi bo po navedbah francoskih medijev, med njimi tudi časnika L'Equipe, po dveh letih zapustil Park princev. Neymarju pogodba poteče po koncu sezone 2024/25, a tudi usoda 31-letnega napadalca pri Parižanih ni jasna.

