Messi v Savdski Arabiji. Ga snubijo s 362 milijoni? #video

Očitno Lionel Messi v Savdsko Arabijo po zadnji tekmi PSG ni odpotoval zgolj zato, ker je turistični ambasador in je moral na snemanje promocijskega videa (del lahko pogledate v spodnjem posnetku). Kot poroča britanski Telegraph, ga eden od savdijskih klubov snubi in to za neverjetnih 362 milijonov evrov na sezono.

Foto: Reuters Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se je znašel v nemilosti svojega kluba in navijačev. Ti pravijo, da je prestar, PSG pa ga je suspendiral za dva tedna, ker je po zadnji tekmi brez dovoljena odpotoval v Savdsko Arabijo. Pot z ženo in otrokoma v Savdsko Arabijo je sicer že dvakrat prestavil. Je turistični ambasador te države. Zdaj pa so vendarle odšli na snemanje promocijskega videa. Savdska turistična organizacija je del videa že objavila.

Promocijski posnetki Savdske Arabije z Messijem in družino (vir: Reuters):

Foto: Reuters Ker bo PSG poleti skušal nekoliko zmanjšati stroške, je nadaljevanje Messijeve kariere v Parizu še toliko manj verjetno. Veliko se govori o vrnitvi v Barcelono. Trener Xavi na to tekmo in Messijev suspenz po zadnji zmagi Barcelone ni želel govoriti.

Zdaj pa se je v britanskem Telegraphu pojavila nova vroča zgodba. Morda bo Messi od poletja na Savdsko Arabijo vezan še mnogo bolj kot doslej. Pišejo namreč, da se njegov agent pogovarja z enim od savdijskih klubov za podpis pogodbe. Ponudba pa je kar 400 milijonov dolarjev na sezono (približno 362 milijonov evorov). S tem bi postal najbolje plačan nogometaš na svetu.

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Za primerjavo: Cristiano Ronaldo naj bi za dve sezoni in pol igranja za savdski Al Nassr dobil nekaj več kot 200 milijonov evrov. V Savdski Arabiji bi radi obudili rivalstvo Ronaldo – Messi. Portugalski zvezdnik sicer v zadnjem obdobju pri Al Nassru ni več najbolj zadovoljen in so se v španskih medijih že pojavile govorice, da si želi vrnitve v Real Madrid. Pišejo tudi, da z njegovo izbranko Georgino Rodriguez nad življenjem v Savdski Arabiji nista najbolj navdušena, saj gre za velike kulturne razlike z evropskim zahodom.