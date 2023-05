PSG naredil korak proti naslovu, nora tekma v Lyonu

PSG je slavil pri Troyesu, na vrhu ima šest točk prednosti pred Lensom. Do konca so še štirje krogi.

Nogometaši PSG so v zadnji nedeljski tekmi 34. kroga pri moštvu z dna lestvice Troyesu zmagali s 3:1. Z novo zmago, ob kateri jim ni pomagal kaznovani Lionel Messi, so najbližjemu zasledovalcu Lensu ušli na šest točk. Lens je v sobotnem derbiju premagal in prehitel Marseille. Na nedeljski tekmi med Lyonom in Montpellierom so imeli gledalci kaj videti. Montpellier je s štirimi goli Elyeja Wahija vodil s 4:1, nato pa je Lyon na krilih Alexandra Lacazetta priredil preobrat in zmagal s 5:4. Lacazette je prav tako zadel štirikrat, tudi v sodnikovem dodatku, ko je uspešno izvedel 11-metrovko za zmago. S 24. golom sezone je skočil na prvo mesto lestvice strelcev, ki si ga deli s Kylianom Mbappejem.