Danski selektor Kasper Hjulmand je pred srečanjem s Slovenijo zagotovil, kako so zdravi vsi kandidati. Še več, dal je vedeti, kako so tudi v dobri tekmovalni formi, tako da lahko domovini pomagajo na evropskem prvenstvu. Najlepša novica med vsemi je ta, da je zdrav tudi Christian Eriksen. 32-letni Danec črpa motivacijo že iz spoznanja, da se je lahko po težavah s srcem uspešno vrnil na igrišče in lahko znova igra vrhunski nogomet.

''Zame osebno predstavlja vsaka naslednja tekma korak naprej. O tem, kar se je zgodilo pred tremi leti, več ne razmišljam. Minila so že tri leta, to sem obdelal. Zdaj razmišljam le o tem, kako igrati nogomet, ne pa o tistih bolj mučnih zadevah,'' je v soboto na novinarski konferenci v Stuttgartu, kjer se bo jutri pomeril s Slovenijo, povedal nogometaš Manchester Uniteda.

Christian Eriksen je lani nastopil v kvalifikacijah za Euro 2024 tudi proti Sloveniji. Za domovino je zbral že 130 nastopov in dosegel 41 zadetkov. Foto: Guliverimage

Spomini na leto 2021, ko je Danska po grozljivki z Eriksnom na prvi tekmi s Finsko ostala brez točk (0:1), nato pa zaigrala bistveno bolje in prišla vse do polfinala, so lepi. ''Res je, spomini so lepi. Čeprav se je prvenstvo začelo izjemno dramatično in pesimistično, so se potem stvari izboljšale. Zaigrali smo bolj odprto in sproščeno. Tako bo treba zaigrati tudi zdaj, potrebno bo biti čim bolj sproščen,'' je Eriksen razkril recept, s katerim želijo Danci na tem Euru znova poseči med najboljše.

Pred 32 leti so njegovi rojaki presenetili Evropo z naslovom prvaka, pred tremi leti, ko je Euro zaradi pandemije koronavirusa potekal z enoletno zamudo, pa so se prebili med najboljše štiri. In v polfinalu na Wembleyju še kako namučili Angleže. Zdaj jih čaka srečanje s starimi znanci Slovenci, katere v danskem taboru zelo spoštujejo, obenem pa poudarjajo, kako so pripravljeni na vse, tudi vročega Benjamina Šeška.