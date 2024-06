Noro, v kakšni druščini se je znašel Šeško!

Letošnji Euro bo na eni strani mineval v znamenju še zadnjih nastopov na tako velikem tekmovanju številnih "mladostnih veteranov", med katerimi izstopajo Portugalec Cristiano Ronaldo, Hrvat Luka Modrić, Nemec Toni Kroos, najverjetneje pa tudi Poljak Robert Lewandowski.

39-letni Cristiano Ronaldo bo letos nastopil že na šestem zaporednem evropskem prvenstvu, kar je novi rekord. Foto: Guliverimage

Po drugi strani pa bodo zraven tudi številni mladi zvezdniki, nekateri so šele najstniki, pred katerimi je še zelo uspešna in svetla prihodnost, a so kljub mladosti že tako dobri, da predstavljajo svoji reprezentanci več kot dodano vrednost že v tem trenutku.

Šeška selili na Otok, a je ostal zvest Leipzigu

Pri Euronewsu so se tako v luči začetka evropskega prvenstva odločili, da bodo izpostavili deset največjih draguljev evropskega nogometa, ki nastopajo v Nemčiji. Slovenija je lahko ponosna, da se je na seznamu pojavil tudi njen reprezentant. O njem je v zadnjem obdobju govorila praktično vsa Evropa, saj ni bilo dneva, ko ne bi angleški mediji omenjali Benjamina Šeška kot željo številnih otoških velikanov.

Na koncu se je mladi Radečan tik pred začetkom Eura odločil za podaljšanje pogodbe z Leipzigom, kjer so ga pričakali še boljši pogoji, hkrati pa si je nemški klub izboljšal izhodišče ob morebitni prodaji slovenskega napadalca. Odkupna klavzula, ta je za zdaj poslovna skrivnost, ne znaša več le 65 milijonov evrov, ampak bistveno več. Tudi to je dokaz, kako cenijo Šeška pri rdečih bikih in kako se zavedajo, s kakšnim obetavnim igralcem imajo opravka.

Najprej proti Hojlundu ...

Rasmus Hojlund je sklenil sezono pri Unitedu s pokalno lovoriko. Foto: Reuters Dokaz več, kako dober ugled si je že ustvaril v Evropi 21-letni Šeško, sicer strelec 11 reprezentančnih zadetkov, prinaša izbor Euronewsa. Med deset čudežnih nogometnih dečkov je uvrstil praviloma mlade ase iz držav, ki spadajo med evropske velesile in so že osvajale največja tekmovanja. Izjema je le Slovenija, po številu prebivalcev najmanjša udeleženka Eura, na katerem je nazadnje nastopila daljnega leta 2000.

V nedeljo jo čaka obračun z Dansko v Stuttgartu, kjer si bosta tako nasproti stala opevana sovrstnika. Šeško se bo pomeril z Rasmusom Hojlundom, 21-letnim napadalcem Manchester Uniteda, ki je končal sezono 2023/24 z osvojenim FA pokalom, v kvalifikacijah za Euro pa je bil najboljši strelec Danske. Podobno velja za Šeška, kar zadeva Slovenijo, tako da bo v nedeljo še kako zanimivo spremljati obračun prvih violin v napadu.

... nato še proti Bellinghamu

Jude Bellingham bi lahko postal najmlajši dobitnik zlate žoge. Če bi z Anglijo ustvaril odmevni uspeh na Euru, bi bile možnosti za osvojitev zlate žoge še toliko večje. Foto: Reuters Slovenija bo skupinski del sklenila 25. junija v Kölnu, kjer se bo pomerila z Anglijo, enim največjih favoritov za osvojitev naslova. Pri treh levih izstopa 20-letni Jude Bellingham. Madridskemu Realu je pomagal do evropskega in španskega naslova, osvojil je tudi španski superpokal, vse skupaj pa začinil s tako velikim številom zadetkov, da bi lahko kandidiral tudi za dobitnika letošnje zlate žoge. Če bi mu uspelo, bi postal najmlajši dobitnik vseh časov. Pred tem bo skušal z Anglijo osvojiti še prvi evropski naslov. Trije levi sicer na lovoriko na velikih tekmovanjih čakajo že 58 let (SP 1966)!

Katere mlade zvezdnike je Euronews poleg Šeška, Hojlunda in Bellinghama še uvrstil med deset? Kar trije prihajajo iz Španije, prav vsi pa igrajo za Barcelono. Lamine Yamal ima komaj 16 let, Gavi 19, Pedri pa 21. Katalonski ponos ima tako kopico biserov, s katerimi želi v prihodnosti vrniti klub na evropski vrh.

Jamal Musiala je navdušil s petkovo predstavo proti Škotski (5:1). Foto: Reuters

Euronews je opozoril še na 20-letnega Nemca Jamala Musialo, ki je v nedavno končani sezoni z Bayernom presenetljivo ostal brez lovorike, se je pa že izkazal na otvoritveni tekmi Eura z reprezentanco in prispeval zanimiv zadetek za 2:0. Na koncu je Elf odpravil nemočne Škote s kar 5:1.

Na seznamu se je znašel tudi 22-letni Nizozemec Ryan Gravenberch, ki se dokazuje pri Liverpoolu, tu je še 21-letni Francoz Eduardo Camavinga, ki ima iz leta v leto večjo vlogo pri madridskem Realu, kjer bo po novem sodeloval tudi z rojakom in reprezentančnim soigralcem Kylianom Mbappejem, pri Belgiji pa nase opozarja Jeremy Doku, ki se pri Manchester Cityju odlično razume z rojakom Kevinom de Bruynejem, četi Josepa Guardiole pa je pomagal do ubranitve angleškega naslova.

Šeška so prišle v sredo, ko je bil v Wuppertalu odprti trening, pozdraviti tudi mlade navijačice Leipziga. Foto: Guliverimage

Takšen je torej izbor Euronewsa. Devet mladih zvezdnikov brani barve reprezentančnih velesil, deseti, to je Benjamin Šeško, sicer slovenski nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo (po oceni Transfermarkta znaša 50 milijonov evrov), pa je lahko, z njim vred pa celoten slovenski nogomet, ponosen, da se je lahko znašel v tako izbrani druščini.