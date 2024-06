Srčni Belokranjec je dobra duša slačilnice. Je vzornik številnim mlajšim soigralcem in se zaveda, da se obdobje, ko predstavlja vlogo prvokategornika na zelenici, nezadržno bliža koncu, a skuša ekipi pomagati tudi drugače. Tako, da jih spodbuja, spravlja v dobro voljo in drži pokonci tudi takrat, ko je najtežje. Na svoji poti je doživel kar nekaj takšnih trenutkov, zato dobro ve, da ne smeš nikoli obupati. Po vsakem dežju posije sonce. To se je zgodilo tudi slovenski reprezentanci, saj se je po 14 sušnih letih uvrstila na veliko tekmovanje. Prvič tudi z Jasminom Kurtićem, slovenskim reprezentantom z največjim številom nastopov na Euru 2024.

"V moji reprezentančni karieri je bilo veliko negativnih trenutkov, ko smo bili blizu, a vseeno daleč (velikemu tekmovanju, op. p.). Za to, da sem lahko tukaj, se moram zagotovo zahvaliti tistim, ki so verjeli vame. Ves čas sem bil del te reprezentance, kar mi je v ponos. Zahvaliti pa se moram tudi sebi, da nisem nikoli odnehal, ampak trdo delal. Danes tako živim svoje stanje. Star sem 35 let, ampak menim, da nikoli nisi prestar, da bi živel svoje sanje," poudarja nogometaš, ki že več kot desetletje vztraja v tujini, pri čemer je večino časa podaril klubom na Apeninskem polotoku.

Zahvala tudi tistim, ki jih ni tukaj

Foto: R. P. Tudi zdaj nosi dres drugoligaša Südtirola. Selektor Matjaž Kek mu še vedno zaupa. Zaupal mu je tudi takrat, ko so ga pestile zdravstvene težave, a se je zavedal, kaj prinaša njegova podoba slačilnici. Nenazadnje je že dolga leta prvi didžej izbrane vrste. Soigralci ga obožujejo, sam pa jim daje posrečen zgled za to, kakšna mora biti dinamika med šalo in resnostjo dela v reprezentanci. "Ko se zjutraj zbudim, hočem, da so vsi fantje dobre volje. Da je vzdušje pozitivno. V Nemčijo nismo prišli kot turisti. To priložnost moramo maksimalno izkoristiti. Tako, kot smo jo do zdaj," verjame, da bi lahko Slovenija v skupini C pokvarila načrte marsikateremu favoritu.

Nastop na Euru doživlja zelo čustveno. "Čutim ponos in čast. Tudi tisti igralci, ki niso zraven, si zaslužijo pohvale za vse, kar so naredili. Na nek način so nas spodbujali, da smo dali nekaj več in da smo zdaj tukaj, kjer smo," se zahvaljuje vsem, ki jih je moral Matjaž Kek v zadnjem trenutku prečrtati in se niso znašli na končnem seznamu potnikov na Euro.