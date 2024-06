Pred Yussufom Poulsenom, enim najizkušenejših danskih reprezentantov, je zelo pester konec tedna. V soboto bo dopolnil 30 let, le dan pozneje pa se v Stuttgartu na uvodnem dejanju Eura pomeril s Slovenijo. Tam bo na igrišču uzrl Benjamina Šeška, s katerim ga veže veliko prijateljstvo, saj si delita slačilnico v Leipzigu.

V nedeljo se bosta srečala prvič po nekaj tednih. Navajena sta igrati skupaj, se potegovati za mesto v napadu Leipziga. V začetku sezone je še več nastopal Danec, nato se je v začetni enajsterici vse bolj ustalil mladi Slovenec. Danec Yussuf Poulsen, klubska legenda RB Leipziga, saj z rdečimi biki nastopa že več kot desetletje, vse od obdobja, ko je bil klub še v tretji ligi, se je tako moral zaradi izjemnih predstav Benjamina Šeška v Leipzigu zadovoljiti z vlogo rezervista. In občasnega aduta s klopi. Podobno velja tudi za reprezentanco, kjer v zadnjem obdobju večinoma vstopa v igro v zadnjih minutah.

Poulsen: Šeško je neverjetno dober

Benjamin Šeško je sezono nemškega prvenstva sklenil veličastno, saj se je med strelce za Leipzig vpisal na kar sedmih zaporednih tekmah. Foto: www.alesfevzer.com Pred uvodnim srečanjem na Euru je danski Tipsbladet opravil pogovor s Poulsenom in ga povprašal o odnosu z devet let mlajšim slovenskim soigralcem, s katerim sta se v Leipzigu hitro spoprijateljila. "Benjamin je zelo spreten igralec. Še nikdar v karieri nisem igral z napadalcem, ki bi ga krasile takšne sposobnosti. Je še mlad, tako da se mora nekaterih stvari še naučiti, a če upoštevamo njegove veščine in znanje, je neverjetno dober," je izkušeni danski napadalec tanzanijskih korenin pohvalil mladega Slovenca in podrobneje predstavil njegove zmožnosti.

Opozoril je zlasti na njegovo eksplozivnost in hitrost. "Sva podobno visoka (Poulsen ima 192, Šeško pa 195 centimetrov, op. p.), a ima drugačne atletske sposobnosti. Takšne, kot jih ne vidiš vsak dan. Dober je tako z levo kot tudi desno nogo, ima izjemno tehniko. V bistvu sploh ni veliko stvari, ki jih ne more narediti. Vsi veliki klubi, ki se zanimajo zanj, ga želijo z razlogom. Videli so pač tisto, kar spremljam na vsakem treningu," Danec občuduje Šeška.

Očitno bosta sodelovala tudi v prihodnji sezoni, v nedeljo pa bosta tekmeca. Ne prvič, saj sta si nasproti stala že v kvalifikacijah za Euro 2024. Takrat je bila Danska uspešnejša in upravičila vlogo favoritinje, v Ljubljani je remizirala (1:1), v Köbenhavnu pa zmagala (2:1), s tem pa zadržala niz neporaženosti s Slovenijo, zdaj pa se bo Kekova četa skušala potruditi, da pokvari načrte favoritom.

Bil bi žalosten, če bi ga izgubil

Foto: Guliverimage Čeprav bi Šeško s svojim odhodom iz Leipziga osvobodil mesto v napadu, tako da bi se lahko Poulsen večkrat izrazil in povečal število odigranih minut, Danec razmišlja nekoliko drugače. V korist ekipe.

"Raje igram z najboljšimi. Že prej sem dokazal, da se lahko še vedno izborim za nastop, tudi če so v ekipi tako nadarjeni tekmeci za mesto v postavi, kot je Benjamin. Veliko se druživa, z njim preživim veliko časa, zato bi bil žalosten, če bi ga izgubil. Doživljam ga kot svojega mlajšega brata," je Poulsen vesel, da bosta še naprej sodelovala.

Učinek Šeška in Poulsna v dresu Leipziga v sezoni 2023/24: Šeško: 14 zadetkov v prvenstvu na 31 tekmah (1529 minut), 2 v pokalu in 2 v ligi prvakov

Poulsen: 5 zadetkov v prvenstvu na 28 tekmah (1211 minut).

V zadnjih mesecih sta se Poulsen in Šeško večkrat pogovarjala o medsebojnem dvoboju na Euru. Ta prinaša ogromen vložek, saj si želita obe ekipi izboriti napredovanje v osmino finala. "Malce sem ga zbadal zaradi tega, ker je imel na zadnji tekmi le dva dotika in pol. S tem ni bil preveč zadovoljen," je v smehu povedal Danec za Tipsbladet, v mislih je imel lanskoletno kvalifikacijsko tekmo na stadionu Parken, kjer je bil Šeško skoraj neviden, in pojasnil, kako sta se poslovila po zadnji tekmi nemškega prvenstva.

Yussuf Poulsen je na zadnji tekmi Danske vstopil v igro v 84. minuti, a se vseeno vpisal med strelce. Foto: Reuters

"Segla sva si v roke, nato pa se strinjala s tem, da zaradi tekme na Euru prekineva prijateljstvo. A le do takrat, ko se znova vidiva v Leipzigu," je prepričan, kako bo nato znova vse po starem. Vprašanje je le, kateri izmed udeležencev Eura, ki nastopa pri rdečih bikih in igra v napadu, se bo vrnil na delo v Leipzig boljše volje.

Zadnji strelec danskega zadetka

Danska je sicer v pripravljalnem obdobju dvakrat zmagala. Najprej nad Švedsko (2:1), nato še nad Norveško (3:1). Poulsen je na prvi tekmi v igro prišel v 79. minuti, na drugi pa v 84. minuti, a ga to ni zmotilo, da se ne bi izkazal in v zadnji minuti postavil končnega rezultata. Tako je strelec zadnjega danskega zadetka pred odhodom na Euro.

V nedeljo bo nastopil na 80. tekmi v državnem dresu. Do zdaj je dosegel 13 zadetkov. Benjamin Šeško jih je v 29 nastopih dal 11. Tako bosta oba napadalca Leipziga v nedeljo dočakala "okroglo" število nastopov. Foto: Guliverimage

Šeško se je nazadnje vpisal med strelce na gostovanju na Malti 21. marca, na zadnji tekmi pa z Bolgari zapravil nekaj priložnosti. A takrat je bil prisoten še stres zaradi ogromnega zanimanja in njegovo negotovo klubsko usodo. Zdaj ko je odpravil vse skrbi in podaljšal zvestobo z Leipzigom, s tem pa tudi osrečil danskega soigralca Poulsena, sta se na njegov obraz vrnila nasmeh in sproščenost. Tako bi lahko Danci v nedeljo doživeli ravno takšnega Šeška, kot ga je opisal Poulsen.

Danska se pripravlja na tekmo s Slovenijo v Freudenstadtu, v zvezni državi Badem-Württemberg. Od Stuttgarta so oddaljeni le 66 kilometrov (Slovenija 459 km), tako da jih konec tedna čaka kratka pot na prvo srečanje. Foto: Guliverimage