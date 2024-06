Odločitve Vara na EP podrobneje pojasnjene navijačem na velikih ekranih

Odločitve video pomočnika sodnika (Var) bodo na prihajajočem nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki se bo začelo v petek, podrobneje pojasnili in prikazali na velikih ekranih na stadionu, da bi bile navijačem in medijem bolj jasne, je sporočilo Evropske nogometne zveze Uefa povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Tehnične razlage odločitev, ki jih bosta Var in glavni sodnik sprejela izven igrišča, bodo prikazane in pojasnjene na velikih zaslonih na stadionih, na voljo bodo tudi televizijskim postajam, da bi čim hitreje opisale razloge za vsako odločitev, še dodaja dpa.

Na primer, namesto, da bo na zaslonu prikazano, da je bila dosojena enajstmetrovka zaradi igre z roko, kot je bilo v navadi do zdaj, bo v novi obrazložitvi podrobno opisano, kateri igralec je igral z roko, s katero, kam ga je žoga zadela in zakaj to upravičuje končno odločitev Vara.

Prehod na preglednejši postopek je v sredo v Münchnu predstavil izvršni direktor sodniškega komiteja pri Uefi Roberto Rosetti. Slednji je navedel primer takšnega delovanja. "Kazenski udarec, številka devet pri Nemčiji se je žoge dotaknil z levo roko, ki je bila v nenaravnem položaju nad ramo in odmaknjena od telesa," je na predstavitvi dejal Rosetti.

Ob tem je dejal, da bodo sodniki lahko odločitve pojasnili tudi obema kapetanoma ekip, a bodo preostali igralci, ki bodo protestirali ali zahtevali informacije o odločitvi, opomnjeni z rumenim kartonom. To pravilo je bilo uporabljeno že v vseh treh letošnjih finalih evropskih klubskih tekmovanj.

"To počnemo za naslednje generacije ... za nogomet in podobo igre, za mlade nogometaše in mlade sodnike," pa je Rosettija navedla francoska tiskovna agencija AFP.

Sicer pa za ekipe, ki imajo za kapetana vratarja, med njimi na primer tudi Slovenija z Janom Oblakom in Italija, velja, da bo pred tekmo izbran igralec v polju, ki bo nadomeščal vratarja in mu bo lahko sodnik pojasnil odločitve.

Preberite še: