Nizozemska po številnih poškodbah vpoklicala okrepitev

Selektor Ronald Koeman je pred EP v zadnjih dneh zaradi poškodbe ostal brez Frenkieja de Jonga in Teuna Koopmeinersa. Že pred tem je bil tako vpoklical levi bočni branilec Borussie Dortmund Ian Maatsen, nizozemska reprezentanca pa bo po prihodu Zirkzeeja ponovno 26-članska.

Mladi napadalec in nekdanji član Bayerna iz Münchna se v nemški bundesligi sicer ni uveljavil, čeprav je dosegel nekaj ključnih golov v sezoni 2019/20. Po dveh sezonah na posoji se je Zirkzee 2022 preselil v Bologno, kjer je letos v serie A dosegel 11 zadetkov in italijanski ekipi pomagal do presenetljive uvrstitve v ligo prvakov.

Nizozemci, sicer evropski prvaki iz 1988, se bodo v nedeljo v prvi tekmi skupinskega dela pomerili s Poljsko. Nato se bodo oranžni merili še z Avstrijo in Francijo.

Preberite še: