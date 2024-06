Slovenski nogometaši nestrpno čakajo na nedeljsko tekmo z Dansko, na kateri bodo na tribunah uzrli več kot deset tisoč slovenskih navijačev. To bo nepozaben prizor, le še dokaz več, o kako velikem tekmovanju je govora. Podobno velja tudi za Dansko. V primerjavi s Slovenijo so stari znanci Eura, standardni udeleženci, v vrstah pa jim ne manjka izkušenih igralcev, ki ne bodo podlegli evforiji Eura. Med njih spada tudi Kasper Schmeichel, ki je pred nedeljsko tekmo namenil spoštljive besede zlasti stanovskemu kolegu pri Kekovi četi Janu Oblaku.

Kekovi izbranci se na nedeljski spektakel z Dansko pripravljajo v Wuppertalu, Skandinavci pa so izbrali Freudenstadt, ki je Stuttgartu bistveno bližje. Kasper Schmeichel spada pri 37. letih med najizkušenejše danske reprezentante. Zbral je že 101 nastop za izbrano vrsto, z večjim številom se lahko pohvalita le kapetan Simon Kjaer (132) in Christian Eriksen (130), za katerega bo v nedeljo zelo čustveno, saj bo to njegova prva tekma na evropskem prvenstvu po težavah s srcem, zaradi katerih je po uvodni tekmi s Finsko predčasno zapustil Euro leta 2020.

Njegov oče je že bil evropski prvak

Peter Schmeichel je bil eden osrednjih junakov nepozabnega podviga Dancev, ki so pred 32 leti postali evropski prvaki na Švedskem. Foto: Guliverimage Danci so že osvojili evropsko prvenstvo. Naslov so osvojili leta 1992, ko je bil eden izmed junakov Peter Schmeichel, oče zdajšnjega prvega vratarja Kasperja. Lahko ponovi očetov podvig? Na zadnjem Euru ni veliko manjkalo, da bi se z Danci senzacionalno uvrstil v finale, a so Skandinavci v polfinalnem trilerju na Wembleyju z Anglijo potegnili kratko. Kako bo na letošnjem Euru, v katerega vstopajo z obračunom proti starim znancem Slovencem?

Danci se pred nedeljskim uvodom tolažijo z mislijo, da so znali v kvalifikacijah za Euro 2024 Slovence postaviti v rog. Osvojili so štiri od šestih možnih točk, Slovenija zgolj eno. To sta bili tudi najboljši reprezentanci v skupini, izbranci Kasperja Hjulmanda pa so končali na prvem mestu, tako da se bodo morali v nedeljo spopasti z vlogo favorita.

O kapetanu Slovenije vse najboljše

Jan Oblak je zelo cenjen v očeh dolgoletnega najboljšega danskega vratarja. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Danci pred dvobojem opozarjajo na slovenska nogometaša, ki sta dobro znana širši športni javnosti. Schmeichel je v pogovoru za Tipsbaldet izpostavil zlasti vratarja madridskega Atletica. "Jan Oblak je vratar svetovnega kova. Je vratar, ki brani na zelo visoki ravni že mnoga leta. Dovolj o njem pomeni že to, da je v mojih očeh predstavlja vratarja svetovnega kova," ga zelo ceni šest let starejši stanovski kolega, ki nastopa za Anderlecht in še vedno drži stik z vrhunskim nogometom.

Podobno kot Škofjeločan, ki na treningih in pripravah navdušuje z mirnostjo ter profesionalnostjo, hkrati pa kot pravi kapetan bodri soigralce in skrbi, da v slovenskem taboru ne primanjkuje motivacije, uvodno srečanje na Euru pričakuje tudi Schmeichel. "Zelo sem miren. Želimo se najboljše možno pripraviti, a tudi komaj čakamo, da se začne. Skupaj smo že dolgo, zato želimo, da se začne," pravi danski čuvaj mreže. V pogovoru za Tipsbladet je poudaril, da ga vročica evropskega prvenstva ni niti malo ponesla. Ostaja na realnih tleh. Je tako izkušen, da doživlja tekmo kot vsako drugo.

Ko imajo sestanke, obesijo na stene slike navijačev

Kasper Schmeichel se rad spominja obdobja, ko še ni bil reprezentant, ampak le strastni navijač. Foto: Guliverimage Se pa zaveda pomena in velikega vložka prve tekme. Če bi Danska premagala Slovenijo, bi si že na široko odprla vrata napredovanja med najboljših 16. "Ko imamo sestanke, prej na stene obesimo slike danskih navijačev. Ogledamo si tudi video iz navijaškega središča. To nam pomeni ogromno. Ne smemo pozabiti, da smo bili vsi navijači, preden smo postali nogometaši, in da bo tako tudi, ko bomo končali kariere," čuti izjemen ponos, ko obleče državni dres.

"Vsa država te spremlja, čutiš veliko odgovornost, točno veš, kaj to pomeni navijačem, saj smo bili vsi nekoč navijači, sedeli in gledali reprezentanco," Schmeichel ob tem, ko nastopa za reprezentanco, proti Sloveniji bo zbral že 102. nastop, pomisli najprej na vse navijače, ki bodo ta konec tedna preplavili Stuttgart.

V nedeljo bo skušal velikana danskega nogometa premagati tudi mladi slovenski biser Benjamin Šeško. Foto: Guliverimage

Poleg belo-rdeče vojske navijačev lahko pričakujemo tudi več kot deset tisoč Slovencev, kar bo ustvarilo izjemno vzdušje. In priložnost Slovenije za zgodovinsko zmago. Bila bi prva tako nad Dansko kot tudi na evropskem prvenstvu.