Da ne zamudite tekem, ki vas zanimajo, pravočasno preverite njihov razpored. Ta je na voljo na spletni strani UEFA in drugih športnih portalih. Lahko si ustvarite tudi osebni koledar z opomniki na svojem telefonu, ki vas bodo pravočasno opozorili na začetek tekem.

V Sloveniji bodo tekme Eura 2024 prenašale različne televizijske postaje. V nekoliko okrnjeni izvedbi jih boste lahko spremljali na RTV Slovenija, ki bo vsak dan predvajala eno tekmo. Med njimi pa vse tekme slovenske reprezentance.

Spremljajte naše nogometaše kadarkoli in od kjerkoli

Če boste v času tekem Eura 2024 v tujini, lahko preverite, katere lokalne televizije prenašajo tekme. Najlažji način, da doživite prav vse športne vrhunce Kekove čete, pa je, da vklopite NEO, ki ne prinaša samo hitre povezave do najboljših športnih programov, ampak vas s prenovljeno mobilno aplikacijo NEO vklopi v športno akcijo povsod.

Športni programi, kot so Arena Sport, ŠportTV in Eurosport, so vam na voljo, da uživate v nogometu, košarki, rokometu, odbojki ali celo pikadu. Preprosto pritisnite gumb za glasovno upravljanje na daljincu in recite "šport", da odklenete širok nabor športnih vsebin.

Foto: Telekom Slovenije NEO lahko priklopite takoj in z enim glasovnim ukazom že grizete nohte med napeto končnico tekme. Akcijo lahko glasovno nadzirate tudi v mobilni aplikaciji s svojim virtualnim daljincem. Paket NEO naročite po enotni ceni od 28 evrov1 na mesec do 12 mesecev. Priklopite ga takoj, brez čakanja. Za nepozabno športno zabavo in še veliko več le prevzamete in priklopite2. Za pravo navijaško evforijo pa se lahko do konca avgusta opremite s pametnim televizorjem iz Telekomove e-trgovine in prejmete 12 mesecev NEO TV Lite3 brezplačno. Pripravite se na val navdušenja in uživajte v največjem nogometnem spektaklu tega leta! Preverite ponudbo televizorjev!

Euro 2024 na telefonu, računalniku ali televiziji

Brezplačna mobilna aplikacija NEO omogoča brezžično preslikavo slike z malega na vse večje zaslone. Z enim samim dotikom. Povežete jo lahko z vsemi pametnimi televizijami in napravami, ki podpirajo Chromecast in Airplay.

Za ljubitelje druženja so poletni pikniki in zabave na prostem odlična priložnost, da skupaj s prijatelji uživate v tekmah. Prinesite s seboj projektor, ga povežite z mobilnim internetom in uživajte v skupinskem ogledu tekem.

Uporabniki Android naprav lahko med ogledom sliko tudi pomanjšate in neovirano odgovarjate na sporočila, surfate po objavah na družbenih omrežjih ali spremljate rezultate drugih športnih dogodkov.

To poletje bo športno

Poleg Eura 2024, ko se nogometaši prvič po letu 2000 vračajo na evropsko prvenstvo, letos prihajajo tudi olimpijske igre in z njimi novi športni dosežki naših največjih asov. Ne zamudite nobenega vzpona, skoka, fotofiniša ali zmage z živimi prenosi in enostavnim ogledom vrhuncev za nazaj. V brezplačni mobilni aplikaciji NEO lahko olimpijske igre vzamete s seboj povsod in navijate tudi v službi, na vlaku ali na plaži.

Ker pa v športu pogosto odločajo stotinke, si lahko z rešitvijo Turbo WiFi zagotovite zmagovalno povezavo, s katero boste dogajanje doživeli do desetinke natančno. Pameten WiFi namreč pripelje WiFi-signal v vse kotičke vašega doma in omogoča, da v eno skupno omrežje (z istim imenom in geslom) povežete več dostopnih točk, ki med seboj sodelujejo in ustvarijo vrhunsko pokritost.

Naročite pakete NEO S paketi NEO boste vedno v središču dogajanja. Ne zamudite priložnosti in si zagotovite najboljše športne vsebine z enim samim klikom. Ne glede na to, ali ste doma, v službi ali na poti, vam NEO omogoča, da spremljate svoje najljubše tekme kjerkoli in kadarkoli. Pripravite se na športno poletje in navijajte za naše nogometaše!

