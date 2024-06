Ko je govora o skupinah z več ducat ljudi, se znajo okrog glasbe kresati različna mnenja. Obvelja krilatica, sto ljudi, sto okusov. V slovenski nogometni reprezentanci je drugače. Predvaja se različna glasba, a srca ostajajo združena. Vrti se marsikaj, vse z namenom, da se nogometaše spravi v boljšo voljo, hkrati pa se utrdi ekipni duh. In kaj pravzaprav poslušajo Kekovi izbranci pred začetkom Eura v Wuppertalu? Več o tem sta spregovorila Petar Stojanović in Jasmin Kurtić.

V zadnjem obdobju je bil za izbor glasbe, ki se predvaja v slačilnici reprezentance oziroma na avtobusu, zadolžen Jasmin Kurtić. Po vrnitvi v izbrano vrsto se mu je pri tem pridružil še dolgoletni prijatelj Josip Iličić, a je reprezentanca sprejela novost. "Spremenili smo, tako da imamo zdaj didžeja. Vrtimo najrazličnejše izvajalce in je kar v redu," je pojasnil Kurtić, 35-letni Belokranjčan, dobra duša slovenske slačilnice, ki skrbi za dobro voljo v izbrani vrsti, brez katere je težko računati na tako dobro vzdušje in visoko delovno vnemo za zahtevne treninge.

Kako je potekal četrtkov trening Slovenije v Wuppertalu?

Od Game Over do Oliverja

Foto: R. P. Ko je slovenska reprezentanca v četrtek prispela na stadion Zoo v Wuppertal, so iz avtobusa odmevali zvoki ene izmed uspešnic nekdaj zelo priljubljene slovenske glasbene skupine Game Over.

"Poslušamo vse glasbene zvrsti. Zjutraj, ko smo se zbudili, sem na avtobusu jaz vrtel glasbo. Hoteli smo se spomniti na Slovenijo, tako da smo poslušali predvsem slovenske skladbe. Tako je vedno pred našimi tekmami, saj nas po domače rečeno to malce 'napali'. Tako je tudi zdaj," je pojasnjeval Petar Stojanović, ki je bil v četrtek dopoldne zadolžen za izbor glasbe.

"V reprezentanci sta še vedno didžeja Kurta (Jasmin Kurtić, op. p.) in Jojo Iličić. Danes smo največ poslušali Game Over in novo slovensko navijaško pesem Sloveniji v čast (izvaja jo Mitja Šinkovec, op. p.), poslušali smo tudi Oliverja Dragojevića in pesem Od ljudi za ljudi od Murata & Joseja," je našteval eden najboljših slovenskih reprezentantov, ki je odpravil vse zdravstvene težave, tako da v nedeljsko srečanje v Stuttgartu z Dansko vstopa polno pripravljen.

Petar Stojanović je v četrtek dopoldne prevzel vlogo didžeja na vožnji z reprezentančnim avtobusom do stadiona Zoo. Foto: www.alesfevzer.com

To je odlična novica za slovensko reprezentanco, saj je imel še nedavno težave s poškodbo mišice. Na Euru bo le nastopil, tako da zanj ne velja ime skupine (Game Over), katere glasba v zadnjem obdobju pogosto odmeva na reprezentančnem avtobusu. Želimo si le lahko, da bi bilo tako tudi po 25. juniju, ko bo Slovenija odigrala zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva z Anglijo in bo jasno, ali bo nadaljevala spektakel ali pa se vrnila domov. Tako je bilo tudi na prejšnjih treh velikih tekmovanjih, na katerih je nastopila, že po prvem delu. Po treh tekmah.