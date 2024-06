Ne EP v nogometu so se nemški organizatorji odločili, da bodo na tekmi med Srbijo in Anglijo točili pivo z manj alkohola, saj želijo s tem preprečiti morebitne težave med vročekrvnimi navijači. Ocenili so namreč, da je to tekma visokega tveganja. Tekma bo v nedeljo ob 21. uri.

Pravzaprav bo to na prvenstvu edina nogometna tekma, kjer bodo navijači dobili pivo, ki bo vsebovalo "le" 2,8 odstotka alkohola. S tem ukrepom želijo zmanjšati možnosti navijaških izgredov.

Na tekmi v Gelsenkirchnu pričakujejo približno 40 tisoč angleških navijačev, ti pa bodo lahko kupili precej "osiromašeno" pivo. Poleg tega bodo ljubitelji nogometa na tej tekmi lahko kupili le dva vrčka piva hkrati, pijače pa ne bodo smeli odnesti do svojih sedežev na nogometnem stadionu.

Srbski navijači, fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Pričakujejo okrog 500 srbskih huliganov

Medtem bodo na glavnem trgu Heinrich König Platz v Gelsenkirchnu na dan tekme prepovedani kozarci in alkohol. Lokalna policija se namreč boji izgredov med angleškimi navijači in okoli 500 srbskimi huligani, ki naj bi pripotovali z drugimi navijači. Prireditelji na tekmi skupine C pričakujejo med pet in osem tisoč srbskih navijačev.

Glavni inšpektor Christof Burghardt je za Sky News dejal, da je to tekma visokega tveganja, ker zgodovina govori, da imata obe strani med svojimi navijači huligane. "Srbija ima veliko huliganov, Angleži pa so pod vplivom alkohola lahko včasih zelo agresivni. Zato je najbolje, da se na to pripravimo in upamo, da se ne bo nič zgodilo."

Angleški navijač. Foto: Guliverimage

Andreas Schär, generalni direktor Eura 2024, je ob tem dejal, da so oblasti to tekmo že na začetku ocenile kot tekmo visokega tveganja in da gre ob tem tudi za preventivne ukrepe in se tako lahko najbolje odzovejo na morebitne težave. "Srbija že nekaj časa ni bila na turnirju (od leta 2008, op. p.), zato je odprto vprašanje, kako se bosta odzvali navijaški skupini. Mi kot organizatorji nismo tako zaskrbljeni, saj naši podatki ne kažejo, da obstajajo velike možnosti za spopade. Seveda, nekaj možnosti obstaja, in če ne bomo pozorni, bi se lahko stvar razplamtela," je povedal Andreas Schär.

Za organizatorje bo največji izziv prepoznati nasilneže, ki jih bodo skušali čim prej ločiti od navijačev, ki si bodo prišli tekmo le ogledat.

Slovenska reprezentanca je že na prizorišču prvenstva in je že opravila prvi trening. Foto: www.alesfevzer.com

V skupini C tudi Slovenija

Tekma med Srbijo in Anglijo bo na sporedu v nedeljo, 16. junija, ob 21. uri. V skupini C je tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki bo v nedeljo najprej igrala proti Dancem, 20. junija jo čaka tekmo s Srbijo, 25. junija pa še tekma z Anglijo.

