Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je hitro prejel prvo delegiranje na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki se bo začelo v petek. Slovenski delivec pravice bo prvič na delu v soboto, ko bo sodil tekmo med Madžarsko in Švico. Dvoboj skupine A v Kölnu se bo začel ob 15. uri.

V vlogi pomočnika sodnika bosta njegova rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Rade Obrenović. Slovenec bo na čelu tudi v videosobi, kjer bo glavni Nejc Kajtazović, videopomočnika pa bosta Poljaka Bartosz Frankowski in Tomasz Kwiatkowski.

Vinčić je sicer z enako trojko v začetku meseca sodil tudi finale elitne lige prvakov med Real Madridom in Borussio Dortmund.

Petkovo uvodno dejanje EP med Nemčijo in Škotsko bo sodil Francoz Clement Turpin, znani pa sta še preostali ekipi za sobotni tekmi. Dvoboj med Španijo in Hrvaško pripada angleškemu sodniku Michaelu Oliverju, tekmo Italije in Albanije pa bo sodil domačin Felix Zwayer.

