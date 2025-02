Mourinhu zaradi žaljivk štiri tekme prepovedi

Po ponedeljkovi tekmi, ki se je končala z neodločenim izidom 0:0, je 62-letni Jose Mourinho dejal, da je klop za rezervne igralce Galatasarayja "skakala kot opice". Ob tem naj bi Portugalec ponavljal tudi kritike na račun turških sodnikov.

Največji turški derbi je sicer tokrat sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, saj sta oba kluba zahtevala tujega sodnika, potem ko so se na sodniško organizacijo turškega nogometa zgrinjale kritike po številnih incidentih.

Po tekmi je Galatasaray obtožil gostujočega trenerja Mourinha in sporočil, da bodo uvedli pravni postopek zoper Portugalčeve izjave. Fenerbahče je na drugi strani dejal, da so bile izjave Mourinha vzete izven konteksta.

V četrtek je turška nogometna zveza Mourinho izrekla suspenz dveh tekem zaradi pripomb na račun četrtega sodnika in še dve dodatni tekmi zaradi izjav o klopi Galatasarayja. Pri turški zvezi so jih ocenili, da so "v nasprotju s športno etiko".

Mourinho, njegov Fenerbahče na lestvici za vodilnim Galatasaryjem zaostaja za šest točk, je bil ob tem kaznovan še z globo nekaj več kot 42.000 evrov.