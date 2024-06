Radenko Mijatović pričakuje padec rekorda iz Amsterdama

Amsterdam je 18. junija 2000 preplavilo skoraj deset tisoč slovenskih navijačev za tekmo skupinskega dela EP med Slovenijo in Španijo. Končni izid je bil 2:1 v korist Španije, a tekma se je zaradi množičnega romanja slovenskih navijačev zapisala v slovenske nogometne anale.

Slovenska izbrana vrsta bo v Nemčiji prvič od tekmovanja na Nizozemskem in v Belgiji zaigrala na prvenstvu stare celine, prvi mož NZS pa je ob bližini Nemčije in zadnjih predstavah slovenske izbrane vrste prepričan, da bo obisk tokrat presegel tistega izpred 24 let.

"Slovenci imajo šport v genih, imajo ga zelo radi, še posebej pa so radi zraven ob športnih uspehih. Nogometna reprezentanca je s svojimi nastopi prebudila navijaško strast, kar smo videli v izjemnem obisku tekem v Stožicah in tudi na gostovanjih. Zdaj pričakujemo, da bo padel rekord iz Amsterdama in da bo na tekmah Slovenije v Nemčiji tudi več kot 20 tisoč slovenskih navijačev," je dejal.

Mijatović pohvalil gostitelje

Mijatović je ob tem pohvalil organizacijske sposobnosti države gostiteljice prvenstva in tudi njeno nogometno infrastrukturo. "Nemčija je nogometna velesila, gostila je svetovno prvenstvo leta 2006, to prvenstvo bodo igrali na številnih stadionih, ki so jih zgradili za tisto prvenstvo. Ima izjemno infrastrukturo in tudi Slovenija ima zdaj v svoji bazi vse, kar potrebuje."

Razveselil ga je topel sprejem slovenske reprezentance v Wuppertalu, zdaj pa komaj čaka začetek prvenstva. "Moram reči, da sem popolnoma miren pred začetkom, fantje so že z uvrstitvijo dosegli izjemno dober rezultat, vendar je želja vseh, da naredimo še kakšen korak več," je dejal. Ne dvomi, da bi Slovenija lahko pripravila presenečenje proti favoriziranim tekmecem v skupini.

"Ne smemo pozabiti, da imamo v skupini tako polfinalistko kot tudi finalistko (Danska in Anglija, op. STA) zadnjega evropskega prvenstva. In tudi Srbijo, ki je tradicionalno močna nogometna reprezentanca. Jasno je, da ne bo lahko. Kljub temu mislim, da je vsaka tekma na prvenstvu priložnost za Slovenijo. Glede na to, da so fantje zelo homogeni, da imajo kakovost, da je vzdušje dobro, mislim, da Slovenija lahko v tej skupini tudi preseneti."

"Velikokrat se je zgodilo, da so male reprezentance presenečale, recimo na predzadnjem evropskem prvenstvu v Franciji je to storila Islandija ... Na teh turnirjih je vse mogoče," je dodal.

Priložnost za odmevno športno zgodbo

Mijatović tako meni, da bo evropsko prvenstvo nova priložnost, da slovenski nogomet napiše odmevno športno zgodbo in s tem tudi znova ponese ime Slovenije v svet. Kot nekdanji sodnik je ponosen tudi na to, da bodo Slovenci na prvenstvu prisotni tudi v sodniških vrstah na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem ter pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem. Na seznamu za videosodnike je pristal Nejc Kajtazović, medtem ko sta na rezervnem seznamu, sodniki na njem opravljajo vlogo četrtega sodnika ali pomočnika v sobi za Var, še Rade Obrenović in Jure Praprotnik.

"Slovensko sojenje je izjemno spoštovano v Evropi, za kar je treba izreči pohvalo ljudem, ki vodijo sodniško organizacijo. Ni naključje, da kadarkoli se srečujemo s predsedniki zvez drugih držav, nam to večkrat omenijo oziroma tudi zavidajo," je ocenil.

V Nemčijo bo odpotoval na tekmo odprtja med Nemčijo in Škotsko, ki bo v Münchnu danes ob 21. uri, nestrpno pa nato pričakuje nedeljsko tekmo Slovenije z Dansko. "Na zadnjih prijateljskih tekmah smo večkrat videli izjemno kombinatoriko v igri slovenske vrste. Želim si, da si fantje več upajo, da so samozavestni, ker kar zadeva tehnično znanje in nogometne sposobnosti, jih imajo, zato želim, da jim to uspe tudi pokazati na tekmah. Verjamem vanje," je zaključil.

#Srčnišal NZS Na evropskem prvenstvu v nogometu, ki bo do 14. julija potekalo v Nemčiji, bo v živo navijalo ogromno slovenskih navijačev. Telekom Slovenije, ki je za vse svoje mobilne naročnike, ki bodo navijali v Nemčiji, pripravil brezplačen in neomejen mobilni prenos podatkov, se je pridružil dobrodelni kampanji #srčnišal Nogometne zveze Slovenije in z nakupom tisoč navijaških srčnih šalov prispeval za plačilo športnih vadnin in opreme otrokom iz socialno šibkejših okolij ter podporo Specialni olimpiadi Slovenije.

