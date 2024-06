Pred tekmo Slovenija - Danska še v muzej srebrnih puščic #video

Več kot deset tisoč Slovencev ta konec tedna odhaja v nemški Stuttgart, nekateri tudi brez vstopnice za nogometno tekmo Slovenije z Dansko in bodo nedeljski obračun spremljali v tamkajšnji navijaški coni, da vsaj začutijo utrip evropskega prvenstva. In kaj še lahko počnete v največjem mestu v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg?

Nedeljsko tekmo Slovenije gosti stadion Stuttgart Arena. Foto: Reuters Od Ljubljane do Stuttgarta je 660 kilometrov, tako se na pot ne splača odpraviti zgolj na tekmo, ampak si lahko ogledate še mesto in širšo okolico (če ostanete do druge tekme v Münchnu). Stuttgart je prestolnica nemške dežele Baden-Württemberg, ki se nahaja na jugozahodu države gostiteljice evropskega nogometnega prvenstva 2024. Že tretjič gosti veliko nogometno tekmovanje, v letih 1974 in 2006 je gostila tudi svetovno prvenstvo. MHPArena oziroma Stuttgart Arena je domači stadion bundesligaša VfB Stuttgart, ki sprejme skoraj 55 tisoč navijačev. Mesto ob reki Neckar ima več kot 600 tisoč prebivalcev, na celotnem urbanem območju mestne občine pa živi 2,8 milijona ljudi. Je šesto največje nemško mesto. Ni povsem strnjeno naselje, saj se razprostira po več gričih (na nekaterih so vinogradi) in dolinah. In je najbolj multikulturno mesto v Nemčiji, saj je skoraj 40 odstotkov prebivalcev priseljencev oziroma potomcev prisiljencev.

Stuttgart se razprostira na več gričih (vmes so še vinogradi). Foto: Reuters

Osrednja znamenitost: muzej Mercedes-Benz

Muzej Mercedes-Benz Foto: Matej Podgoršek Stuttgart ni tipično nemško turistično mesto, kamor bi se zaradi barvitih stavb, mogočnih cerkva ali živahnih ulic zgrinjale množice, temveč sta njegovi glavni atrakciji Mercedesov in Porschejev muzej. Stuttgart je poznan tudi kot prestolnica in zibelka avtomobilov. Ob dveh avtomobilskih velikanih Mercedesu-Benzu in Porscheju, je v Stuttgartu doma še eno veliko nemško podjetje z gospodinjskimi aparati Bosch.

Srebrne mercedesove puščice iz začetkov avtomobilskega dirkanja Foto: Matej Podgoršek

Na ogled je bogata zbirka starih Mercedesov. Foto: Matej Podgoršek Muzej Mercedes-Benz letno obišče skoraj milijon ljudi. Že samo stavba, v kateri se nahaja bogata zbirka starih mercedesovih avtomobilov in dirkalnikov te znamke z različnih dirkaških tekmovanj, je nekaj posebnega. Arhitekturno je zasnovana po obliki Wanklovega motorja z notranjim izgorevanjem. V več nadstropjih in na 4.800 kvadratnih metrih si je mogoče ogledati več kot 160 Mercedesovih vozil, starih in novih, od osebnih avtomobilov do reševalnih vozil. Muzej se nahaja zraven Daimlerjeve tovarne in tudi to si je mogoče ogledati. Prav zanimivo je spremljati, kako po tekočem traku nastajajo osebna vozila. Fotografiranje in snemanje v tovarni nista dovoljena. Muzej je odprt vse dni v tednu razen v ponedeljek, nahaja pa se le nekaj deset metrov stran od stadiona, na katerem bo igrala slovenska reprezentanca.

Z metrojem v center, obnovljen po drugi svetovni vojni

Neues Schloss, novi grad, nasproti osrednjega mestnega trga Schlossplatz in poleg parka Schlossgarten Foto: Reuters

Opera v Stuttgartu Foto: Reuters Stuttgart ima dobro urejen javni promet, stadion je s središčem mesta povezan s podzemno železnico. Od stadiona se z vlakom U19 zapeljete eno postajo, prestopite na U2 in ste po sedmih ali osmih postajah v starem delu. Osrednji trg se imenuje Schlossplatz, z njega se nadaljuje osrednja nakupovalna ulica Königstraße, v bližini je mestni park Schlossgarten. Čeprav je bil Stuttgart med drugo svetovno vojno precej porušen, pa so najpomembnejše zgradbe v mestu obnovili, na primer cerkev iz 12. stoletja Stiftskirche, stari grad iz 15. stoletja (Altes Schloss), novi grad iz 18. (Neues Schloss), palačo kralja Wilhelma ... Vse so v okolici osrednjega trga, prav tako tržnica Markthalle. Na zahodnem obrobju mesta je vredna obiska še rokokojska palača Schloss Solitude iz konca 18. stoletja.

Med Stuttgartom in Münchnom še skok v ...

Rothenburg ob der Tauber je slikovito srednjeveško mestece približno dve uri iz Stuttgarta. Foto: Matej Podgoršek

Dinkelsbühl Foto: Matej Podgoršek Na poti med med Stuttgartom in Münchnom je Legoland, pred največjim bavarskim mestom pa je zanimiv tudi Augsburg, ki velja za eno najstarejših mest na nemškem ozemlju, saj so tu prvo naselbino že pred našim štetjem ustanovili Rimljani. Če pa imate raje raziskovanje manjših barvitih mestec, se velja zapeljati uro severno od Legolanda ali Augsburga. Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl in Nördlingen so videti, kot da bi bili iz medenjakov. Obzidana srednjeveška mesteca s kamnitimi ulicami in stavbami najrazličnejših barv so edina nemška mesta s povsem ohranjenim obzidjem. Rothenburg je znan tudi po božični trgovini in muzeju, ki sta odprta vse leto (Weihnachtsmuseum).

Poglejte ta slikovita mesteca in božični muzej, ki je odprt vse leto, v Rothenburgu: