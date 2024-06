Čudovita gesta šolarjev v Ljubljani odmeva tudi v Nemčiji #video

Slovenska nogometna reprezentanta Petar Stojanović in David Brekalo sta v mladih letih obiskovala osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani. Nadaljevala sta bogato tradicijo nogometnih imen v Štepanjskem naselju, z nastopom na Euru v Nemčiji pa na nekdanji osnovni šoli poskrbela za vročico. Šolarji so jima v posebnem videu zaželeli veliko sreče in pokazali, kako ponosni so na nekdanja soseda, ki ju bo v prihodnjih tednih spremljala na delu vsa nogometna Evropa.

Včasih Željko Milinović, Slaviša Stojanović, Nenad Protega, Gregor Židan, Dušan Kosić in Safet Hadžić, če naštejemo le nekaj nogometašev, ki so zrasli v Štepanjskem naselju, nato pa ustvarili zavidljivo kariero kot nogometaši, trenerji ali še kaj drugega, danes pa denimo Petar Stojanović in David Brekalo. Naselje v Mostah je znova ponosno na nogometaše, ki so zrasli na njihovih ulicah in igriščih.

Na aktualna udeleženca Eura 2024 v Nemčiji pa so ponosni tudi na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha, ki sta jo v mladosti obiskovala tako Petar kot David. Ustvarila se je vez, ki se ne bo nikoli prekinila.

Sporočilo mladih šolarjev OŠ KDK, namenjeno Petru Stojanoviću in David Brekalu:

O tem, kako ponosni so na šoli, ki leži v neposredni bližini sotočja Ljubljanice, priča tudi video. Šolarji so si nadeli majice v belih barvah, v dresih v ravno takšni barvi se bodo Slovenci v nedeljo podali na igrišče v Stuttgartu in v skupini C izzvali Dance, nato pa na zelenici pred osnovno šolo v Štepanjskem naselju izrisali podobo srca, poleg pa še napis "bije". Torej "srce bije", znamenita fraza, ki spremlja uspehe in ljubezen do slovenske nogometne reprezentance.

Mladim ljubiteljem nogometa in športnega spektakla še kako bije srce za Kekovo četo, zlasti za Stojanovića in Brekala, pa tudi njune soigralce, s katerimi bosta v Nemčiji združila moči in se trudila, da se z Eura ne vrnejo praznih rok. Video prispevek, ki ga je v petek poslala v svet njuna nekdanja osnovna šola, jima bo zagotovo vlil še dodatne moči.

Težje je spremljati tekme s kavča kot pa igrati

David Brekalo komaj čaka začetek evropskega prvenstva. Foto: R. P. Če se je Petar Stojanović v Wuppertalu družil s predstavniki sedme sile v četrtek, pa je dan pozneje pred mikrofone stopil še njegov mlajši sosed iz Štepanjskega naselja, David Brekalo. Lani, ko je zadel v polno na kvalifikacijski tekmi v Kazahstanu in izenačil na 1:1, to je bil tudi njegov strelski prvenec za reprezentanco, je začel "nemško" pravljico. Kdo bi si takrat mislil, da bo Kekova četa nadaljevala tako mogočno in se osem mesecev pozneje uvrstila na Euro? In to ravno po domači zmagi nad Kazahstanom?

Takrat Brekalu ni bilo lahko. Zaradi poškodbe trebušnega zidu je izgubil stik z zelenico, preskočil je mnogo klubskih in reprezentančnih tekem. Sloveniji ni mogel pomagati kar nekaj mesecev. Odsoten je bil ravno takrat, ko se je odločalo o udeležencih Eura. "Težje je spremljati tekme s kavča in po televiziji, kot pa jih igrati. Navijal sem zanje, na koncu pa bil zelo srečen, da nam je uspelo," je zaupal v Wuppertalu in dal vedeti, kako so ga soigralci spravili v dobro voljo.

David Brekalo na treningu v Wuppertalu. Do zdaj je nastopil za reprezentanco 13-krat, dosegel en zadetek, v nedeljo pa bi lahko zaigral prvič na velikem tekmovanju. Foto: Guliverimage

Takrat je namesto njega priložnost prejel Miha Blažič. Ker pa so poškodbe sestavni del nogometa in vlada velika konkurenca za mesta v obrambni vrsti, to so dokazale tudi težave Blažiča, ki je izpustil obe zadnji pripravljalni tekmi, je selektor Kek na odgovornem položaju preizkusil tudi Vanjo Drkušića. Pred Brekalom je tako zahtevna naloga, da prepriča selektorja in v nedeljo zaigral v obrambni vrsti skupaj z Jako Bijolom, komandantom obrambe, ki bo v nedeljo pri 25 letih dočakal ''abrahama'' in že 50. zaigral za Slovenijo! ''Naša naloga je, da oddelamo vsak trening stoodstotno, saj delamo drug drugega boljšega, nato pa bo odločitev na selektorju,'' se zaveda ostre borbe za mesto v začetni enajsterici.

Kako je bilo na začetku tretjega treninga Slovenije v Wuppertalu?

Po selitvi iz Norveške šel stopničko višje

Opozarja tudi, da se nedeljska tekma za Slovenijo ne bo dobro končala, če ne bodo šli igralci na polno v vsak duel. "Če bo tako kot proti Malti, ko z glavo nismo bili pri stvari, šli na polno na vsako drugo žogo, ne bo dobro. Ko gre za neko polovičarstvo, takoj vemo, da bo težava," je dejal 25-letni branilec, ki se je v začetku leta z Norveške preselil na vroči jug ZDA, v Orlando. V ligi MLS z njim še ne dosega želenih rezultatov, je pa vesel, da je po selitvi iz Norveške (Viking Stavanger) šel stopničko višje in se dobro pripravil za Euro, čeprav je zaradi zgoščenega urnika v ligi MLS izpustil dva tedna priprav s Kekovo četo.

Za razliko od reprezentance ne more biti zadovoljen z rezultati svojega kluba. Orlando City ne osvaja toliko točk, kot jih je pričakoval Brekalo. Trenutno zaseda v vzhodni konferenci 11. mesto (od 15 ekip), tako da mu beži preboj v končnico. Je pa po drugi strani zadovoljen, saj je kakovost nogometa na višji ravni od tiste, s katero je imel opravka na Norveškem. Je pa odličen poznavalec skandinavskega nogometa, kar bi mu lahko prišlo zelo prav na nedeljski bitki z Dansko.

Ima opravka z zahtevno konkurenco. Bo pridobil zaupanje selektorja Matjaža Keka in v nedeljo zaigral od prve minute? Foto: www.alesfevzer.com

"Načeloma poznamo vse njihove najmočnejše adute. Vemo, kako bodo stopili v tekmo, a moramo biti pravi in gledati zlasti nase," je dejal novinec na velikih tekmovanjih. Še pred nekaj leti je zastopal barve Brava, zdaj je na velikem odru v Nemčiji. Zgodba uspešnica, ki jo lahko Brekalo v prihodnjih dneh še oplemeniti, s tem pa njegovo nekdanjo osnovno šolo naredi še bolj ponosno. Podobno velja tudi za Stojanovića.

Dvoboj med Slovenijo in Dansko v Stuttgartu se bo v nedeljo začel ob 18. uri.