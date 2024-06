Kaos na treningu Portugalske, proti Ronaldu steklo več kot deset ljudi #video

Portugalska spada med največje favorite za osvojitev najvišjih mest na tem evropskem prvenstvu. Čeprav je marca ostala praznih rok v Ljubljani (0:2), tik pred Eurom pa doma izgubila še proti Hrvaški (1:2), številni svetovno priznani zvezdniki v njenih vrstah zagotavljajo kakovost, s katero bi lahko na tem prvenstvu prišli še zelo daleč.

Največji magnet nogometne reprezentance Portugalske je še vedno Cristiano Ronaldo. Z naskokom. O tem, kako veliko zanimanje vzbuja 39-letni superzvezdnik v športnem svetu, se je pred tremi meseci na lastne oči prepričala tudi Slovenija. Oboževalci so mu sledili na vsakem koraku. Tako na letališču kot tudi pred hotelom v Ljubljani, v Stožicah pa je imel opravka celo z namernim vdorom nepovabljenega gosta, ki je pritekel do njega na igrišče, izvlekel iz žepa mobilni telefon in ga prosil za spominsko fotografijo.

Kako je bilo na treningu Portugalske v petek?

🇵🇹🏃‍♂️ Portugal goalkeeper José Sá forced to intervene after several fans invaded their open training session. 😳 #EURO2024 pic.twitter.com/ZAhk0jGnra — EuroFoot (@eurofootcom) June 14, 2024

Podobno, le še bolj množično in brutalno, se je Ronaldu godilo tudi na odprtem treningu Portugalske. V Güterlohu so ga opravili v petek. Zanimanje je bilo ogromno, lahko bi razdelili 50 tisoč brezplačnih vstopnic, na koncu pa si je lahko trening izbrancev Roberta Martineza, na katerem je bilo največ oči uperjeno v Ronalda, v živo zaradi omejenosti stadiona lahko ogledalo le osem tisoč srečnežev. Nekateri so šli celo tako daleč, da so brezplačne vstopnice nato na črnem trgu prodajali, po nekaterih pričevanjih naj bi cena ponekod dosegla kar 800 evrov.

Ronaldo je že vajen prizorov, ko se mu približajo lovci na selfije, v petek pa je bilo takšnih kar 13. Foto: Guliverimage

Med tistimi, ki so pravočasno prišli do vstopnic, pa so bili tudi takšni, ki jih ni toliko zanimal nogomet, ampak bolj priložnost, da prelisičijo varnostnike in se na igrišču prebijejo do enega najboljših nogometašev vseh časov. In res, potem se je začel šov lovcev na selfije.

Nogometaši Portugalske so na začetku treninga stopili na zelenico s transparentom, s katerim so se zahvalili Nemčiji za gostoljuben sprejem. Na njem je pisalo '"Obrigado Alemanha – Thank you Germany". Takrat nogometaši še niso slutili, kaj bo sledilo. Največ težav pa je nastalo, ko se je na zelenico pognalo kar 13 nepovabljenih obiskovalcev. Deset odraslih, pa tudi trije otroci.

Eden se je v Ronalda zagnal tako močno, da ga je objel, na koncu pa je svetovni rekorder po številu nastopov in zadetkov za izbrano vrsto le ugodil njegovi želji in se z njim slikal. Pri kaosu, ko so varnostnikov povzročali težave številni lovci na selfije, je gostiteljem priskočil na pomoč tretji vratar portugalske reprezentance Jose Sa. Z dolgim šprintom se je zapodil proti nepovabljenemu gostu in ga ustavil.

Ronalda, glavne zvezde treninga, to ni potrlo. Takšnih prizorov je že vajen. V nadaljevanju treninga, ki je minil v bolj prijetnih tonih, si je dal ob tem, ko je zatresel mrežo, večkrat duška s svojim proslavljanjem "Siiiiiuuu". Občinstvo je bilo navdušeno, Ronaldo, ki vidi Portugalsko kot enega največjih kandidatov za letošnji naslov evropskega prvaka, je po treningu, ki je trajal 80 minut, zapustil igrišče sproščeno.

Ronaldo bo nastopil že na šestem zaporednem evropskem prvenstvu in postavil nov rekord. Foto: Guliverimage

Manj sproščeno je bilo izven stadiona. Po poročanju policije je ogromno število nogometnih navdušencev, ki niso prejeli vstopnice, čakalo na svojo priložnost zunaj stadiona. Nekateri so želeli splezati kar prek ograje. Pri tem si je 16-letnik iz Bielefelda poškodoval roko, tako da so ga morali oskrbeti v bolnišnici v Güterslohu. Nekaj ljudi je želelo vstopili tudi s ponarejenimi vstopnicami.

Portugalska bo prvo tekmo na Euru odigrala v torek, ko se bo v skupini F pomerila s Češko.